До смерти забившие случайного прохожего омичи не смогли обжаловать приговор

Омский областной суд проверил законность и обоснованность приговора Первомайского районного суда города Омска по уголовному делу в отношении 22-летнего и 34-летнего омичей, осужденных за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.
«Судом с участием присяжных заседателей установлено, что ночью с 8 на 9 марта 2021 года в районе улицы СибНИИСХоз фигуранты дела, будучи пьяными, в ходе конфликта жестоко избили, в том числе телескопической дубинкой, 30-летнего мужчину, от которых последний скончался на месте через некоторое время», – сообщили Городу55 в прокуратуре Омской области.
Вердиктом присяжных заседателей соучастники признаны виновными в инкриминируемом им деянии без снисхождения, а приговором суда им назначено наказание в виде 9 и 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Апелляционная инстанция согласилась с доводами государственного обвинения и исключила указание районного суда на противоправное поведение потерпевшего, явившееся поводом для совершения преступления.
В остальной части приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.