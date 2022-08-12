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В департаменте мэрии Омска и фонде капремонта проводят обыски

В департаменте мэрии Омска и фонде капремонта проводят обыски

Вчера, 23:16
Фото: 1MI
Это связано с уголовным делом после обрушения дома на улице 20 Партсъезда.
«В настоящее время проводятся обыски в департаменте городского хозяйства и фонде капитального ремонта и выемки документации у судебных приставов», — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Ранее Город55 сообщал об обысках в кабинете главы Советского округа Сергея Финашина.

Эти действия связаны с уголовным делом после обрушения дома. По данным СК, оно возбуждено по статье «Халатность». Ранее прокуратура говорила о двух статьях: «Халатность» и «Злостное неисполнение вступившего в законную силу судебного акта».

«По версии следствия, обрушение торцевой стены дома № 53 по улице 20-го Партсъезда произошло из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностных лиц ряда ведомств, которые своевременно не исполнили решение суда, признавшего дом аварийным, и не предприняли никаких мер по избежанию его разрушения», — сообщили в СК.

Отметим, в ноябре 2021 года по решению суда фонд капремонта обязали отремонтировать этот дом до конца года. Обвалы части стен там уже происходили дважды.

#Екатерина Чаплинская#Обрушение дома в Омске#Новости#Уголовное дело
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