В департаменте мэрии Омска и фонде капремонта проводят обыски

«В настоящее время проводятся обыски в департаменте городского хозяйства и фонде капитального ремонта и выемки документации у судебных приставов», — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Ранее Город55 сообщал об обысках в кабинете главы Советского округа Сергея Финашина.
Эти действия связаны с уголовным делом после обрушения дома. По данным СК, оно возбуждено по статье «Халатность». Ранее прокуратура говорила о двух статьях: «Халатность» и «Злостное неисполнение вступившего в законную силу судебного акта».
«По версии следствия, обрушение торцевой стены дома № 53 по улице 20-го Партсъезда произошло из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностных лиц ряда ведомств, которые своевременно не исполнили решение суда, признавшего дом аварийным, и не предприняли никаких мер по избежанию его разрушения», — сообщили в СК.
Отметим, в ноябре 2021 года по решению суда фонд капремонта обязали отремонтировать этот дом до конца года. Обвалы части стен там уже происходили дважды.