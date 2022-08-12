В кабинете главы Советского округа Омска проходят обыски после обрушения дома

В кабинет главы Советского округа Сергея Финашина пришли с обыском, сообщил Городу55 источник в силовых структурах. Глава САО, который сейчас находится на месте ЧП, подтвердил эту информацию.
Финашин возглавляет округ чуть более трех месяцев. Его назначили на эту должность в конце марта 2022 года вместо ушедшего в отставку Бориса Сенькова.
Напомним, по факту обрушения дома на улице 20 Партсъезда, 53 уже возбудили уголовное дело по статьям «Халатность» и «Злостное неисполнение вступившего в законную силу судебного акта». По решению суда региональный фонд капремонта должен был отремонтировать дом до конца 2021 года, но это не произошло.