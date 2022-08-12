В кабинете главы Советского округа Омска проходят обыски после обрушения дома

Напомним, по факту обрушения дома на улице 20 Партсъезда, 53 уже возбудили уголовное дело по статьям «Халатность» и «Злостное неисполнение вступившего в законную силу судебного акта». По решению суда региональный фонд капремонта должен был отремонтировать дом до конца 2021 года, но это не произошло.