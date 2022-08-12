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В кабинете главы Советского округа Омска проходят обыски после обрушения дома

В кабинете главы Советского округа Омска проходят обыски после обрушения дома

Вчера, 22:30
Фото: мэрия Омска
Это подтвердил сам глава САО Сергей Финашин.

В кабинет главы Советского округа Сергея Финашина пришли с обыском, сообщил Городу55 источник в силовых структурах. Глава САО, который сейчас находится на месте ЧП, подтвердил эту информацию.

Финашин возглавляет округ чуть более трех месяцев. Его назначили на эту должность в конце марта 2022 года вместо ушедшего в отставку Бориса Сенькова.

Напомним, по факту обрушения дома на улице 20 Партсъезда, 53 уже возбудили уголовное дело по статьям «Халатность» и «Злостное неисполнение вступившего в законную силу судебного акта». По решению суда региональный фонд капремонта должен был отремонтировать дом до конца 2021 года, но это не произошло. 

 

#Екатерина Чаплинская#Новости#Эксклюзивы#Обрушение дома в Омске#Обыск#Сергей Финашин
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