Ранивший двух детей на виадуке омский стрелок решил обжаловать приговор

Напомним, инцидент случился прошлым летом на виадуке в районе улице Демьяна Бедного. Неизвестный открыл стрельбу по детям, фотографировавшимся на фоне заката. Пострадавшими оказались двоюродные сестры 12 и 15 лет. Обеим девочкам самодельные пули попали практически в одно и то же место — в правые руки. Стрелка смогли оперативно найти. Во время обыска в частном доме его отца нашли пневматическое ружье. Баллистическая экспертиза показала, что выстрелы были сделаны из него.