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На чиновников фонда капремонта Омской области возбудили уголовное дело

На чиновников фонда капремонта Омской области возбудили уголовное дело

Вчера, 23:38
Фото: Город55
В СК конкретизировали, против кого возбуждено одно из дел. Фамилии фигурантов, правда, не называются.

В отношении чиновников регионального фонда капремонта возбудили уголовное дело по ст. 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). Речь, очевидно, о судебном решении от ноября 2021 года, по которому фонд обязали отремонтировать проблемный дом до конца года. По указанной статье может грозить наказание в виде штрафа до 50 тыс рублей, исправительных работ сроком до 1 года либо лишением свободы на срок до 1 года. Фамилии фигурантов не называются.

Отметим, что по факту обрушения дома в Нефтяниках возбудили дело еще и по статье «Халатность».  Уголовные дела соединены в одно производство, расследование продолжается, сообщили в региональном СК.

#Екатерина Чаплинская#Обрушение дома в Омске#Новости#Уголовное дело#Следственный комитет
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