На чиновников фонда капремонта Омской области возбудили уголовное дело

В отношении чиновников регионального фонда капремонта возбудили уголовное дело по ст. 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). Речь, очевидно, о судебном решении от ноября 2021 года, по которому фонд обязали отремонтировать проблемный дом до конца года. По указанной статье может грозить наказание в виде штрафа до 50 тыс рублей, исправительных работ сроком до 1 года либо лишением свободы на срок до 1 года. Фамилии фигурантов не называются.