Под конец рабочей недели стало известно об отставке председателя областного избиркома Алексея Нестеренко. Он сам уже давно говорил о предстоящем уходе на пенсию. Неожиданностью стал лишь его уход с должности за месяц до выборов, которые пройдут в регионе 11 сентября. По информации Города55, наиболее вероятный преемник Нестеренко на этой должности — его заместитель Иван Ходаков.
11 сентября в регионе пройдет 12 избирательных кампаний. Самая масштабная из них — в Омский горсовет. В этом году из-за того, что горизбирком расформируется, непосредственно за выборы отвечает избирательный участок № 461 в Ленинском округе. Там будет идти подсчет голосов. Однако в целом выборы в регионе продолжит курировать областная избирательная комиссия. Мы решили выяснить у представителей фракций горсовета, что они думают по поводу произошедших перестановок.
«А в чем проблема, вы не верите Нестеренко? — начал с вопроса на вопрос председатель фракции «Коммунисты России» Владимир Жуков. — Нестеренко ушел на пенсию, он давно об этом заявил. Почему вы связываете это с тем, что остается месяц до каких-то там выборов? Это абсолютно не связанные вещи. Мне кажется, журналисты ищут какую-то сенсацию, которой нет.
В Омской области получается так, что каких-то незаменимых людей нет. Один уходит — тут же исполняющий обязанности подхватывает его упавший флаг. И работа спокойно продолжается. С Иваном Ходаковым у меня очень хорошие отношения по моим многочисленным избирательным кампаниям. Это профессионал и мастер своего дела. Он грамотный и талантливый специалист».
Представители фракции КПРФ уже высказывали недовольство тем, что за выборы будет отвечать только Ленинский округ. Но к возможной кандидатуре нового председателя облизбиркома у них претензий нет.
«Ходаков — молодой, перспективный парень. Я лично его пока не знаю. Но по характеристикам вроде бы подходит на эту должность. А то, что избирательную комиссию сделали в Ленинском округе — это неправильно. Мы против расформирования городской избирательной комиссии. Мы были вообще против перехода и на мажоритарную, одномандатную форму выборов. Понятно, для чего это сделали — чтобы не дать коммунистам победить. Сейчас большинство народа за КПРФ, а просто людей мало кто знает», — считает председатель фракции КПРФ в горсовете Михаил Федотов.
Главу фракции ЛДПР Алексея Ложкина наш звонок застал прямо посреди праздника — он поздравлял с Днем города жителей своего округа.
«Я не знаю, чем это было вызвано, это надо спросить у самого Нестеренко. А в чем причина его ухода?»
«Срочный уход на пенсию».
«Ну, бывает такое, наверное… Работа нервная, кандидатов много. Но вообще меня устраивали оба — и Ходаков, и Нестеренко по работе во время прошлых выборов. Никогда ни в какой консультации мне отказано не было. С Иваном Ходаковым мы совместно работали на выборах пять лет назад. Он тогда возглавлял городскую избирательную комиссию. Могу сказать, что он грамотный специалист. У меня вообще сложились хорошие отношения со всеми избирательными комиссиями. В свое время я сам был членом территориального избиркома с правом решающего голоса. Поэтому принцип того, как там принимаются решения, мне знаком и понятен. Мы все быстро находили общий язык, потому что все находимся в одном правовом поле. Мне было легко работать и с Нестеренко, и с Ходаковым. Если Ивана назначат председателем, для меня ничего не изменится».
Вице-спикер горсовета и представитель фракции «Единая Россия» Виталий Путинцев рассказал, что об уходе с должности Алексея Нестеренко узнал от нас. Он решил не комментировать эту новость.
Руководителя фракции «Справедливая Россия» мы отвлекли от отдыха. Андрей Сухин сказал, что он в политике пока человек новый и еще не сформировал мнение о представителях облизбиркома.
«Вы знаете, я в данный момент нахожусь в лодке на рыбалке. Если честно, я не вдавался в подробности», — объяснил он.