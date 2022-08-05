Под конец рабочей недели стало известно об отставке председателя областного избиркома Алексея Нестеренко. Он сам уже давно говорил о предстоящем уходе на пенсию. Неожиданностью стал лишь его уход с должности за месяц до выборов, которые пройдут в регионе 11 сентября. По информации Города55, наиболее вероятный преемник Нестеренко на этой должности — его заместитель Иван Ходаков.