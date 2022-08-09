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Жительница Омской области получила маткапитал и пособия на фиктивного ребенка

Жительница Омской области получила маткапитал и пособия на фиктивного ребенка

Сегодня, 09:49
По информации прокуратуры, на женщину уже возбуждено одно уголовное дело, решается вопрос о втором.

Оригинальный способ обмануть государство придумала 45-летняя жительница Калачинского района. В социальные службы женщина подала фальшивые документы о рождении второго ребенка. Схема прошла, но была тщательно проанализирована во время прокурорской проверки граждан, которые получают государственные пособия на детей. 

«Летом 2021 года подозреваемая обратилась с заявлениями в многофункциональный центр за получением единовременного пособия при рождении ребенка, пособия на ребенка по категории «Одинокая мать» и ежемесячного пособия по уходу в связи с рождением второго ребенка», – пояснили Городу55 в прокуратуре Омской области.

После подачи документов чиновники не заметили подвоха, а потому назначили и выплатили женщине все указанные выше пособия. 

Однеако во время проверки сотрудники Калачинской межрайонной прокуратуры выяснили, что сельчанка второго ребенка не имеет, а в госструктуры она предоставила подложное свидетельство о рождении, которое и стало основанием для получения выплат.

В итоге, по подсчетам надзорного ведомства, женщина получила из бюджета порядка 146 тысяч рублей.

Сейчас материалы проверки прокуратуры направлены в следственные органы для решения вопроса о привлечении обманщицы к уголовной ответственности. 

При этом ранее в отношении данной гражданки уже было возбуждено уголовное дело из-за незаконного получения средств материнского капитала.

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область#Уголовное дело#Прокуратура Омской области#Материнский капитал#Ребенок
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