Жительница Омской области получила маткапитал и пособия на фиктивного ребенка

Оригинальный способ обмануть государство придумала 45-летняя жительница Калачинского района. В социальные службы женщина подала фальшивые документы о рождении второго ребенка. Схема прошла, но была тщательно проанализирована во время прокурорской проверки граждан, которые получают государственные пособия на детей.
«Летом 2021 года подозреваемая обратилась с заявлениями в многофункциональный центр за получением единовременного пособия при рождении ребенка, пособия на ребенка по категории «Одинокая мать» и ежемесячного пособия по уходу в связи с рождением второго ребенка», – пояснили Городу55 в прокуратуре Омской области.
После подачи документов чиновники не заметили подвоха, а потому назначили и выплатили женщине все указанные выше пособия.
Однеако во время проверки сотрудники Калачинской межрайонной прокуратуры выяснили, что сельчанка второго ребенка не имеет, а в госструктуры она предоставила подложное свидетельство о рождении, которое и стало основанием для получения выплат.
В итоге, по подсчетам надзорного ведомства, женщина получила из бюджета порядка 146 тысяч рублей.
Сейчас материалы проверки прокуратуры направлены в следственные органы для решения вопроса о привлечении обманщицы к уголовной ответственности.
При этом ранее в отношении данной гражданки уже было возбуждено уголовное дело из-за незаконного получения средств материнского капитала.