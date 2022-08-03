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Убил из-за любви. Ревнивый вахтовик зарезал нового возлюбленного бывшей сожительницы

Убил из-за любви. Ревнивый вахтовик зарезал нового возлюбленного бывшей сожительницы

Вчера, 16:00
Фото: 1MI

Омич в порыве гнева зарезал любовника бывшей сожительницы

Омич сам вызвал скорую помощь и полицию, но спасти пострадавшего не удалось.

В пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили об уголовном деле, которое завели на недавно вернувшегося с вахты омича. Мужчина поддался эмоциям и убил нового возлюбленного своей бывшей сожительницы.

Как выяснили следователи, 36-летний омич вернулся с заработков, и вечером 1 августа решил заглянуть в гости к своей бывшей сожительницы. Омич хотел возобновить отношения с ней, но та ответила отказом и заявила, что живет с другим мужчиной.

Омич, будучи пьяным, оказался настолько шокирован таким заявлением, что решил избавиться от конкурента на месте. Он взял кухонный нож и несколько раз ударил 38-летнего сожителя омички, но затем понял, что сделал, и вызвал «скорую» и полицию.

Пострадавшего мужчину госпитализировали, но спустя время от полученных травм он умер. На ревнивого вахтовика завели уголовное дело, отметили в СУ СКР по Омской области.

#Ольга Акамова#Происшествия#Новости#Омская область#Омск#Убийство#Нож#Скорая#Полиция#Следователи#Уголовное дело
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