Убил из-за любви. Ревнивый вахтовик зарезал нового возлюбленного бывшей сожительницы

В пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили об уголовном деле, которое завели на недавно вернувшегося с вахты омича. Мужчина поддался эмоциям и убил нового возлюбленного своей бывшей сожительницы.
Как выяснили следователи, 36-летний омич вернулся с заработков, и вечером 1 августа решил заглянуть в гости к своей бывшей сожительницы. Омич хотел возобновить отношения с ней, но та ответила отказом и заявила, что живет с другим мужчиной.
Омич, будучи пьяным, оказался настолько шокирован таким заявлением, что решил избавиться от конкурента на месте. Он взял кухонный нож и несколько раз ударил 38-летнего сожителя омички, но затем понял, что сделал, и вызвал «скорую» и полицию.
Пострадавшего мужчину госпитализировали, но спустя время от полученных травм он умер. На ревнивого вахтовика завели уголовное дело, отметили в СУ СКР по Омской области.