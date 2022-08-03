Убил из-за любви. Ревнивый вахтовик зарезал нового возлюбленного бывшей сожительницы

Как выяснили следователи, 36-летний омич вернулся с заработков, и вечером 1 августа решил заглянуть в гости к своей бывшей сожительницы. Омич хотел возобновить отношения с ней, но та ответила отказом и заявила, что живет с другим мужчиной.