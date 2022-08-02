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В Омске 245 человек выдвинули свои кандидатуры в депутаты горсовета

В Омске 245 человек выдвинули свои кандидатуры в депутаты горсовета

Сегодня, 12:38
Фото: 1MI
Выборы в горсовет пройдут 11 сентября. Избирком зарегистрировал 156 кандидатов.

В Омске завершился прием документов в избирательные комиссии для выдвижения кандидатов в депутаты Омского горсовета седьмого созыва. По словам заместителя председателя Избирательной комиссии Омской области Ивана Ходакова, после принятия документов у окружных комиссий будет 10 дней, чтобы зарегистрировать или отказать кандидатам.

Сейчас 245 человек стали кандидатами в депутаты. Из них зарегистрировали 156. В этом году выборы пройдут по мажоритарной системе. Омичи будут выбирать 40 депутатов по 40 одномандатным округам. Голосование будет проходить 11 сентября, у горожан будет возможность проголосовать досрочно или на дому.

 

#Вероника Жукова#Политика#Новости#Омск#Выборы в Омский Горсовет 2017#Горсовет#Избирательная комиссия
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