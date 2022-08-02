В Омске 245 человек выдвинули свои кандидатуры в депутаты горсовета

Сейчас 245 человек стали кандидатами в депутаты. Из них зарегистрировали 156. В этом году выборы пройдут по мажоритарной системе. Омичи будут выбирать 40 депутатов по 40 одномандатным округам. Голосование будет проходить 11 сентября, у горожан будет возможность проголосовать досрочно или на дому.