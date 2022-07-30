Работы идут. На омском ПО «Полет» готовятся испытывать «Ангару»

В «Роскосмосе» рассказали, как продвигается строительство контрольно-испытательной станции для ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» на базе омского производственного объединения «Полет». Станция позволит тестировать оборудования без долгой транспортировки ракет в столичный филиал Центра Хруничева.