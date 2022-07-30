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Работы идут. На омском ПО «Полет» готовятся испытывать «Ангару»

Работы идут. На омском ПО «Полет» готовятся испытывать «Ангару»

Вчера, 16:46
Фото: Павел Кассин / www.roscosmos.ru

На омском ПО «Полет» начали налаживать контрольно-испытательную станцию

На предприятии в Омске будут испытывать собранные ракеты без транспортировки в Москву.

В «Роскосмосе» рассказали, как продвигается строительство контрольно-испытательной станции для ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» на базе омского производственного объединения «Полет». Станция позволит тестировать оборудования без долгой транспортировки ракет в столичный филиал Центра Хруничева.

«Ввод контрольно-испытательной станции в эксплуатацию позволит нашему предприятию производить комплексные испытания всей ракеты „Ангара-А5“ в сборе и отгружать готовые ракеты прямо с ПО „Полет“ на космодромы», — сказал заместитель директора ПО «Полет» главный инженер Сергей Богочанов.

Сейчас на предприятии уже идет отладка интерфейсов и взаимодействий систем и подключение отдельных элементов. Сборка КИС уже завершена.

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Омская область#Ракеты#Роскосмос
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