Работы идут. На омском ПО «Полет» готовятся испытывать «Ангару»

В «Роскосмосе» рассказали, как продвигается строительство контрольно-испытательной станции для ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» на базе омского производственного объединения «Полет». Станция позволит тестировать оборудования без долгой транспортировки ракет в столичный филиал Центра Хруничева.
«Ввод контрольно-испытательной станции в эксплуатацию позволит нашему предприятию производить комплексные испытания всей ракеты „Ангара-А5“ в сборе и отгружать готовые ракеты прямо с ПО „Полет“ на космодромы», — сказал заместитель директора ПО «Полет» главный инженер Сергей Богочанов.
Сейчас на предприятии уже идет отладка интерфейсов и взаимодействий систем и подключение отдельных элементов. Сборка КИС уже завершена.