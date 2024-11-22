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«Хорошее название — „Орешник“»: омич Анатолий Антонов прокомментировал ракетный удар
22 ноября, 05:03
Созданная в Омске «Ангара-А5» вывела на орбиту «рекламный» спутник «Гагаринец»
28 апреля, 09:19
Семейный наркобизнес, капсулы для сна на вокзале и запуск «Ангары». Омск сегодня
11 апреля, 14:01
2023
Смерть омской журналистки, испытания ракеты и новая картина во Врубеле. Омск сегодня
4 ноября 2023, 14:00
В Омске пройдут первые пневмоиспытания макета ракеты «Ангара» для Восточного
Продолжается изготовление первой летной ракеты-носителя «Ангара-А5» для космодрома Восточный и ее макета «Ангара-НЖ».
30 января 2023, 10:55
2022
Работы идут. На омском ПО «Полет» готовятся испытывать «Ангару»
На предприятии в Омске будут испытывать собранные ракеты без транспортировки в Москву.
30 июля 2022, 10:46

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