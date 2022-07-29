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Раскаялась и извинилась. В Омске за гибель рабочего осудили председателя ТСЖ

Раскаялась и извинилась. В Омске за гибель рабочего осудили председателя ТСЖ

Вчера, 16:36

В Омске председателя ТСЖ признали виновной в смерти рабочего

Мужчину отправили чистить снег без подстраховки, и во время работ мужчина упал с высоты почти 2 метров.

В Омске вынесли приговор председателю ТСЖ «Апрельское, 43» — женщину обвиняли по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшие по неосторожности смерть человека».

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в феврале 2022 года омичка отправила рабочего чистить снег и лег на крыше многоэтажного дома по адресу ул. 22 Апреля, д. 43. Женщина не провела инструктаж и не обеспечила рабочему страховку. В итоге мужчина сорвался с высоты 1.8 метров, а спустя некоторое время скончался от полученных травм.

Во время следствия женщина признала вину и полностью раскаялась, также она помогала следователям в расследовании дела. В итоге омичку признали виновной и приговорили к 1.5 годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Вдобавок к этому ей в течение двух лет будет запрещено занимать руководящие посты. Отмечается, что решение в силу пока не вступило.

#Ольга Акамова#Суд#Омск#Происшествия#Новости#Омская область#Рабочий#Смерть рабочего
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