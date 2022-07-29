Раскаялась и извинилась. В Омске за гибель рабочего осудили председателя ТСЖ

Во время следствия женщина признала вину и полностью раскаялась, также она помогала следователям в расследовании дела. В итоге омичку признали виновной и приговорили к 1.5 годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Вдобавок к этому ей в течение двух лет будет запрещено занимать руководящие посты. Отмечается, что решение в силу пока не вступило.