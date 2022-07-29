Раскаялась и извинилась. В Омске за гибель рабочего осудили председателя ТСЖ

В Омске вынесли приговор председателю ТСЖ «Апрельское, 43» — женщину обвиняли по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшие по неосторожности смерть человека».
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в феврале 2022 года омичка отправила рабочего чистить снег и лег на крыше многоэтажного дома по адресу ул. 22 Апреля, д. 43. Женщина не провела инструктаж и не обеспечила рабочему страховку. В итоге мужчина сорвался с высоты 1.8 метров, а спустя некоторое время скончался от полученных травм.
Во время следствия женщина признала вину и полностью раскаялась, также она помогала следователям в расследовании дела. В итоге омичку признали виновной и приговорили к 1.5 годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Вдобавок к этому ей в течение двух лет будет запрещено занимать руководящие посты. Отмечается, что решение в силу пока не вступило.