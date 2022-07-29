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Молодой омич с кружкой в руке выпал из окна на 4 этаже

Молодой омич с кружкой в руке выпал из окна на 4 этаже

Сегодня, 13:53
Фото: 1MI
По данным силовиков, в момент несчастного случая парень был пьян.

В Омске проводится проверка из-за несчастного случая на улице 1-й Шинной, где пострадал 21-летний парень. 

«В среду, 27 июля. Около 20:43 в приемное отделение БСМП №1 доставили молодого парня, у которого были диагностированы: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытая травма грудной клетки и перелом таза», — сообщили Городу55 источник в больнице. 

О пациенте с такими травмами медики сообщили в полицию. Оперативники проверили информацию и узнали, что буквально за 10 минут до доставления в больницу этот молодой человек с кружкой в руках выпал из окна подъезда на 4 этаже в доме по улице 1-я Шинная,61. В момент инцидента омич был пьян. 

Сейчас силовики проверяют все сведения, чтобы исключить криминальный характер этого падения. 

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Полиция#Несчастный случай#Травма
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