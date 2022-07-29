Молодой омич с кружкой в руке выпал из окна на 4 этаже

В Омске проводится проверка из-за несчастного случая на улице 1-й Шинной, где пострадал 21-летний парень.
«В среду, 27 июля. Около 20:43 в приемное отделение БСМП №1 доставили молодого парня, у которого были диагностированы: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытая травма грудной клетки и перелом таза», — сообщили Городу55 источник в больнице.
О пациенте с такими травмами медики сообщили в полицию. Оперативники проверили информацию и узнали, что буквально за 10 минут до доставления в больницу этот молодой человек с кружкой в руках выпал из окна подъезда на 4 этаже в доме по улице 1-я Шинная,61. В момент инцидента омич был пьян.
Сейчас силовики проверяют все сведения, чтобы исключить криминальный характер этого падения.