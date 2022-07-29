Молодой омич с кружкой в руке выпал из окна на 4 этаже

О пациенте с такими травмами медики сообщили в полицию. Оперативники проверили информацию и узнали, что буквально за 10 минут до доставления в больницу этот молодой человек с кружкой в руках выпал из окна подъезда на 4 этаже в доме по улице 1-я Шинная,61. В момент инцидента омич был пьян.