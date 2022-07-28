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«Авангард» провел свой первый матч после возвращения в Омск

«Авангард» провел свой первый матч после возвращения в Омск

Сегодня, 09:10
Фото: пресс-служба ХК "Авангард"

«Авангард» выиграл в товарищеском матче после возвращения в Омск

«Авангард» победил со счетом 3:2, команда вырвала победу у «Омских Крыльев».

Вчера, 27 июля, на территории хоккейной академии «Авангард» прошел товарищеский матч между «Авангардом» и «Омскими Крыльями». Это был первый матч «Авангарда» в Омске спустя четыре сезона.

Матч закончился со счетом 3:2. В первом периоде «Омские Крылья» забросили шайбу, во втором счет выровнялся и стал 1:1. Однако вскоре вратари обеих команд успели пропустить по одной шайбе (сначала «Авангард», а затем «Омские Крылья»).

Владимир Ткачев забросил третью шайбу. В третьем периоде «Омские Крылья» уже не смогли отыграться, и матч закончился победой «Авангарда».

#Вероника Жукова#Спорт#Новости#Омск#Авангард#Хоккейная академия авангард
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