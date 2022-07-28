«Авангард» провел свой первый матч после возвращения в Омск

Матч закончился со счетом 3:2. В первом периоде «Омские Крылья» забросили шайбу, во втором счет выровнялся и стал 1:1. Однако вскоре вратари обеих команд успели пропустить по одной шайбе (сначала «Авангард», а затем «Омские Крылья»).