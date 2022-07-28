«Авангард» провел свой первый матч после возвращения в Омск

Вчера, 27 июля, на территории хоккейной академии «Авангард» прошел товарищеский матч между «Авангардом» и «Омскими Крыльями». Это был первый матч «Авангарда» в Омске спустя четыре сезона.
Матч закончился со счетом 3:2. В первом периоде «Омские Крылья» забросили шайбу, во втором счет выровнялся и стал 1:1. Однако вскоре вратари обеих команд успели пропустить по одной шайбе (сначала «Авангард», а затем «Омские Крылья»).
Владимир Ткачев забросил третью шайбу. В третьем периоде «Омские Крылья» уже не смогли отыграться, и матч закончился победой «Авангарда».