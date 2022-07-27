Опасные высказывания. В Омске на археолога завели дело о дискредитации армии России

В пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ "Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации своих полномочий в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности".
Отмечается, что дело завели на 46-летнего археолога. По данным следователей, мужчина на своей странице во "ВКонтакте" в мае 2022 года опубликовал видеозапись, в которой содержалась заведомо ложная информация о действиях российской армии на территории Украины.
Сейчас оперативники проводят следственные действия, чтобы установить все подробности преступления. Отмечается, что мужчине грозит до 3 лет колонии. Ранее он уже привлекался к административной ответственности.