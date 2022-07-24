В омском «Авангарде» назначили нового старшего тренера

В «Авангарде» выбрали нового старшего тренера. Им стал 58-летний Олег Микульчик. Он будет координировать действия команды в обороне, в меньшинстве, а также работать с защитниками.
Олег Микульчик является заслуженным мастером спорта Белоруссии, мастером спорта СССР. Ранее играл на позиции защитника. Работал помощником главного тренера национальной сборной Белоруссии, на этой же должности в ХК «Динамо-Минск», ХК «Нефтехимик», ХК «Автомобилист». Трудился на посту главного тренера молодежной сборной Белоруссии и т. д.
Как сообщает пресс-служба «ястребов», генеральный менеджер Алексей Волков был знаком с Микульчиком, работали вместе в Екатеринбурге. Опытный тренер согласился сразу. В мае побеседовал с новым главным тренером Дмитрием Рябыкиным, тот рассказал о системе Боба Хартли.
«Чувствуется, что болельщики соскучились по своей любимой команде. Перед „Авангардом“ каждый сезон ставятся высокие задачи. Думаю, так будет и в этот раз. Конечно, ощущается новая атмосфера, у нас хороший коллектив. В процессе работы все постепенно входят в ритм», — поделился Олег Микульчик.