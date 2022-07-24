В омском «Авангарде» назначили нового старшего тренера

«Чувствуется, что болельщики соскучились по своей любимой команде. Перед „Авангардом“ каждый сезон ставятся высокие задачи. Думаю, так будет и в этот раз. Конечно, ощущается новая атмосфера, у нас хороший коллектив. В процессе работы все постепенно входят в ритм», — поделился Олег Микульчик.