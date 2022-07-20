Утечка взрывчатого вещества, жуткая авария с детьми и киоск вместо яйца. Омск за день

Новость № 1. В Омске на железнодорожной станции вновь произошла утечка химического вещества. Как сообщили в МЧС из железнодорожного вагона-контейнера льется пероксид водорода. На место происшествия выехали спасатели.
Новость № 2. В Омской области пьяный водитель едва не угробил трех детей. На трассе в Муромцевском районе пожилой лихач без прав перевернул Жигули.
Новость № 3. Буквально за одну ночь на площади перед торговым центром «Каскад» выросло серое нечто. Стеклянный павильон со множеством дверей появился на том самом месте, где стояло гигантское яйцо-трансформер.