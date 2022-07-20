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Утечка взрывчатого вещества, жуткая авария с детьми и киоск вместо яйца. Омск за день

Утечка взрывчатого вещества, жуткая авария с детьми и киоск вместо яйца. Омск за день

Вчера, 23:54
Фото: 1MI
Среда в Омске — версия Города55.

Новость № 1. В Омске на железнодорожной станции вновь произошла утечка химического вещества. Как сообщили в МЧС из железнодорожного вагона-контейнера льется пероксид водорода. На место происшествия выехали спасатели.

Срочно выехало МЧС. В Омске на жд станции произошла утечка взрывоопасного вещества
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Новость № 2. В Омской области пьяный водитель едва не угробил трех детей. На трассе в Муромцевском районе пожилой лихач без прав перевернул Жигули. 

В Омской области пьяный водитель отправил мужчину на тот свет и трех детей в больницу
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Новость № 3. Буквально за одну ночь на площади перед торговым центром «Каскад» выросло серое нечто. Стеклянный павильон со множеством дверей появился на том самом месте, где стояло гигантское яйцо-трансформер. 

Киоск вместо яйца. Что строят на площади возле «Каскада» в Омске
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#Новости#Любовь Фёдорова
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Киоск вместо яйца. Что строят на площади возле «Каскада» в Омске
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