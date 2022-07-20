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В Омской области пьяный водитель отправил мужчину на тот свет и трех детей в больницу

В Омской области пьяный водитель отправил мужчину на тот свет и трех детей в больницу

Вчера, 22:53
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В нелепой аварии в Омской области пострадали трое детей и погиб один взрослый

64-летний лихач перевернул Жигули, в которых находилось пять пассажиров.

В Омской области пьяный водитель едва не угробил трех детей. На трассе в Муромцевском районе пожилой лихач без прав перевернул Жигули.

64-летний водитель без прав сел за руль в пьяном виде. В опасное путешествие с ним отправились двое взрослых. Мало того, беспечные сельчане посадили в машину еще и трех малолетних детей.

Двигаясь по трассе, водитель потерял контроль над автомобилем и улетел в кювет - автомобиль перевернулся.

В результате аварии все три ребенка и 61-летняя женщина, а также сам водитель попали в больницу, а 32-летний мужчина погиб на месте. 

#Любовь Фёдорова#Новости#Омская область#ДТП#ДТП с пострадавшими#ДТП с погибшим#ДТП с детьми
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