Срочно выехало МЧС. В Омске на жд станции произошла утечка взрывоопасного вещества

Напомним, что это уже не первый случай утечки опасных химикатов в этом году. В июне подобные ЧП происходили дважды. Так, 24 числа на станции Входная в Омской области обнаружили течь толуилендиизоцианата из вагона-контейнера. Химическое вещество перевозили из Владивостока до станции Силикатная в Подмосковье.