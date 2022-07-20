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Срочно выехало МЧС. В Омске на жд станции произошла утечка взрывоопасного вещества

Срочно выехало МЧС. В Омске на жд станции произошла утечка взрывоопасного вещества

Сегодня, 14:50
Фото: 1MI

В Омске на железнодорожной станции произошла утечка пероксида водорода

Химическое вещество льется из вагона-контейнера.

В Омске на железнодорожной станции вновь произошла утечка химического вещества. Как сообщили в МЧС из железнодорожного вагона-контейнера льется пероксид водорода. На место происшествия выехали спасатели.

"Контейнер отогнан на тупиковый путь. От МЧС России выехали 8 человек и 2 единицы техники", - рассказали в пресс-службе ведомства. 

Напомним, что это уже не первый случай утечки опасных химикатов в этом году. В июне подобные ЧП происходили дважды. Так, 24 числа на станции Входная в Омской области обнаружили течь толуилендиизоцианата из вагона-контейнера. Химическое вещество перевозили из Владивостока до станции Силикатная в Подмосковье.

Добавим, что пероксид водорода  применяется в быту, в косметических целях и даже в кулинарии. Однако, при высоких концентрациях является взрывоопасным веществом. У человека концентрат может вызвать серьезные ожоги. 

#Новости#Омская область#Омск#Утечка#Опасность#Любовь Фёдорова
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