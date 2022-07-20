Срочно выехало МЧС. В Омске на жд станции произошла утечка взрывоопасного вещества

В Омске на железнодорожной станции вновь произошла утечка химического вещества. Как сообщили в МЧС из железнодорожного вагона-контейнера льется пероксид водорода. На место происшествия выехали спасатели.
"Контейнер отогнан на тупиковый путь. От МЧС России выехали 8 человек и 2 единицы техники", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, что это уже не первый случай утечки опасных химикатов в этом году. В июне подобные ЧП происходили дважды. Так, 24 числа на станции Входная в Омской области обнаружили течь толуилендиизоцианата из вагона-контейнера. Химическое вещество перевозили из Владивостока до станции Силикатная в Подмосковье.
Добавим, что пероксид водорода применяется в быту, в косметических целях и даже в кулинарии. Однако, при высоких концентрациях является взрывоопасным веществом. У человека концентрат может вызвать серьезные ожоги.