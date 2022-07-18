Город не для людей. В Омске пенсионерка чуть не расшиблась из-за ямы на дороге

Сегодня, 18 июля, в паблике «ЧП Омск» горожане рассказали, как пенсионерка упала в яму. По словам омичей, около месяца назад на пересечении улицы Маяковского и 4-й Линии перекопали дорогу.
После чего главную дорогу заделали, а угол 4-й Линии нет. В результате там осталась глубокая яма, на через которую перебросили шаткий мостик.
«Вчера шла бабуля лет 70-ти и провалилась в эту яму. Обошлось вроде бы все хорошо, сказала, скорая не нужна. После того, когда ее оттуда достали, она присела. Когда уже все отошли, она встала и поползла по этому мосту, чтобы не упасть снова», — рассказали очевидцы.
В пресс-службе мэрии Омска прокомментировали эту ситуацию. В ведомстве рассказали, что сегодня, 18 июля, специалисты выезжали на место и зафиксировали нарушения.
«В данный момент в адрес ответственной организации направлено уведомление с требованием явиться в администрацию для выяснения обстоятельств дела. По итогам встречи будут приняты меры административного воздействия. Хозяйствующий субъект уведомлен о необходимости установки ограждения, для организации мер безопасности», — пояснили в ведомстве.