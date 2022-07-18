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Город не для людей. В Омске пенсионерка чуть не расшиблась из-за ямы на дороге

Город не для людей. В Омске пенсионерка чуть не расшиблась из-за ямы на дороге

Сегодня, 09:18
Фото: 1MI

В Омске пенсионерка провалилась в глубокую яму в асфальте

В соцсетях рассказали, что пожилая женщина упала в яму, которую не заделали после ремонта.

Сегодня, 18 июля, в паблике «ЧП Омск» горожане рассказали, как пенсионерка упала в яму.  По словам омичей, около месяца назад на пересечении улицы Маяковского и 4-й Линии перекопали дорогу.

После чего главную дорогу заделали, а угол 4-й Линии нет. В результате там осталась глубокая яма, на через которую перебросили шаткий мостик.

«Вчера шла бабуля лет 70-ти и провалилась в эту яму. Обошлось вроде бы все хорошо, сказала, скорая не нужна. После того, когда ее оттуда достали, она присела. Когда уже все отошли, она встала и поползла по этому мосту, чтобы не упасть снова», — рассказали очевидцы.

В пресс-службе мэрии Омска прокомментировали эту ситуацию. В ведомстве рассказали, что сегодня, 18 июля, специалисты выезжали на место и зафиксировали нарушения.

«В данный момент в адрес ответственной организации направлено уведомление с требованием явиться в администрацию для выяснения обстоятельств дела. По итогам встречи будут приняты меры административного воздействия. Хозяйствующий субъект уведомлен  о необходимости  установки ограждения, для организации мер безопасности», — пояснили в ведомстве.
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Соцсети#Яма в асфальте
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