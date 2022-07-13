Беспечный ездок. Омич на «Ладе» за два месяца 120 раз нарушил ПДД

Так, на улице 21-й Амурской разгонялся до 130 км/ч, а в центре города — на проспекте Карла Маркса еще ездил быстрее — до 147 км/ч. Его жертвами несколько раз чуть не стали люди. Кроме того, «Ладу» после покупки он даже не поставил на учет.