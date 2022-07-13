Беспечный ездок. Омич на «Ладе» за два месяца 120 раз нарушил ПДД

В Центральном округе Омска Госавтоинспекторы задержали 21-летнего водителя, который в течение двух месяцев грубо нарушал правила дорожного движения.
В момент задержания молодой человек был пьян. Более того, у него вообще нет водительского удостоверения. Однако это не помешало ему два месяца лихачить на отечественной «Ладе» по дорогам Омска, подвергая опасности жизни других участников движения.
За два месяца беспечный водитель 123 раза попал в объектив камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Он совершил практически все возможные грубые ошибки — ездил на красный сигнал светофора, по встречной полосе движения и превышал скорость более чем в два раза.
Так, на улице 21-й Амурской разгонялся до 130 км/ч, а в центре города — на проспекте Карла Маркса еще ездил быстрее — до 147 км/ч. Его жертвами несколько раз чуть не стали люди. Кроме того, «Ладу» после покупки он даже не поставил на учет.
В настоящее время в отношении нарушителя вынесено 123 постановления за нарушения ПДД, сумма штрафов превышает 120 000 рублей. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста на 10 суток. Машину у него тоже забрали.