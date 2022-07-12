Самое время расслабиться. В Омске на месте ДТП заметили парня с кальяном

Вчера, 11 июля, в паблике «Инцидент Омск» появилась информация о серьезной аварии, которая произошла в Старом Кировске. По словам очевидцев, оно случилось около рынка.
Судя по опубликованной информации, между собой столкнулись два автомобиля. Примечательно, что на месте происшествия заметили мужчину с кальяном в руке. Горожане пошутили, что ДТП — это самое подходящее время, чтобы расслабиться и покурить.
Город55 обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Омской области.
«Вчера в 22:20 поступило сообщение о ДТП, которое произошло на пересечении улиц Торговой и Бетховена. Между собой столкнулись два автомобиля. Предварительно установлено, что водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем Nussan, ехал по улице Торговой со стороны улицы Олега Кошевого, — рассказали Городу55 в пресс-службе ведомства. — На перекрестке с улицей Бетховена он выехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль Toyota Mark II, который находился под управлением мужчины 1995 года рождения. В результате столкновения автомобиль Toyota отбросило на стойку светофора. Женщина 1984 года рождения, которая была пассажиркой Nissan, обратилась за медицинской помощью».