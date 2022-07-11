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Омский пенсионер устроил пожар с эвакуацией и впал в кому

Омский пенсионер устроил пожар с эвакуацией и впал в кому

Сегодня, 14:13
Фото: 1MI
Предварительной причиной возгорания стало курение в алкогольном опьянении.

В Омске силовики разбираются в обстоятельствах пожара в доме по улице Заозерная 25/4, в результате которого серьезно пострадал 89-летний пенсионер.

«В воскресенье, 10 июля, около 01:46 загорелась одна из квартир. В результате возгорания из дома эвакуировали 31 взрослого и 4 детей. Хозяин квартиры, где и произошло возгорание, в критическом состоянии был госпитализирован в БСМП № 1», — пояснил Городу55 источник в экстренных службах региона.

У пенсионера медики зафиксировали термический ожог головы и туловища, отравление продуктами горения и тяжелейший ожоговый шок. Мужчина впал в кому.

Тем временем эксперты уже назвали предварительную причину пожара – курение в состоянии алкогольного опьянения. Однако окончательный вывод будет сделан после проведения пожарно-технической экспертизы.

#Василий Попов#Город#Происшествия#Общество#Новости#Эксклюзивы#Омск#Пожары#Алкоголь
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