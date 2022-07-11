Омский пенсионер устроил пожар с эвакуацией и впал в кому

В Омске силовики разбираются в обстоятельствах пожара в доме по улице Заозерная 25/4, в результате которого серьезно пострадал 89-летний пенсионер.
«В воскресенье, 10 июля, около 01:46 загорелась одна из квартир. В результате возгорания из дома эвакуировали 31 взрослого и 4 детей. Хозяин квартиры, где и произошло возгорание, в критическом состоянии был госпитализирован в БСМП № 1», — пояснил Городу55 источник в экстренных службах региона.
У пенсионера медики зафиксировали термический ожог головы и туловища, отравление продуктами горения и тяжелейший ожоговый шок. Мужчина впал в кому.
Тем временем эксперты уже назвали предварительную причину пожара – курение в состоянии алкогольного опьянения. Однако окончательный вывод будет сделан после проведения пожарно-технической экспертизы.