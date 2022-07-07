В центре Омска загорелся исторический памятник начала XX века

Отметим, здание находится в плачевном состоянии. Глава депимущества Дмитрий Махиня говорил, что ремонт здания может быть одним из дорогостоящих в стране, и у города денег на это нет. Памятник включили в список приватизации по символической цене 1 рубль за кв. м. В 2019 году появился первый арендатор - ООО «Арос», принадлежащее свердловскому предпринимателю Анатолию Лушникову, который специализируетсяна торговле алкоголем и деятельности рекламных агентств. Готовился некий проект реконструкции, после чего бизнесмен мог начать использовать здание в своих целях.