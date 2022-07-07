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В центре Омска загорелся исторический памятник начала XX века

В центре Омска загорелся исторический памятник начала XX века

Сегодня, 10:26
Фото: скриншот Яндекс карты

В Омске загорелся доходный дом в Газетном переулке

Рано утром в Газетном переулке вспыхнуло известное модернистское здание.

Сегодня, 7 июля, в Омске произошел пожар в двухэтажном доме № 3, расположенном на улице Газетный переулок. Это здание — доходный дом 1900–1910 годов. 

Дом является объектом культурного наследия регионального значения и подлежит государственной охране. Раньше в нем жила династия актеров Дворжецких, а во время войны туда поселили эвакуированных артистов театра Вахтангова.

Как рассказали Городу55 в ГУ МЧС России по Омской области, здание сейчас не используется. Сообщение о пожаре поступило в 9:01. Огонь охватил 100 квадратных метров. Тушением огня занимаются сем пожарных расчетов. К 10:06 возгорание удалось локализовать.

Отметим, здание находится в плачевном состоянии. Глава депимущества Дмитрий Махиня говорил, что ремонт здания может быть одним из дорогостоящих в стране, и у города денег на это нет. Памятник включили в список приватизации по символической цене 1 рубль за кв. м. В 2019 году появился первый арендатор - ООО «Арос», принадлежащее свердловскому предпринимателю Анатолию Лушникову, который специализируетсяна торговле алкоголем и деятельности рекламных агентств. Готовился некий проект реконструкции, после чего бизнесмен мог начать использовать здание в своих целях.

В прошлом году мэрия тоже сообщала, что зданию нашли арендатора.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Пожары#ГУ МЧС по Омской области
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