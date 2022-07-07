Омский приют «Друг» не смог оспорить долг в полмиллиона рублей за аренду земли

Омский приют для бездомных собак «Друг» не смог оспорить огромный долг за аренду земли перед мэрией. Арбитражный суд Омской области не удовлетворил апелляцию общественной организации. По решению судьи, «Друг» обязан выплатить долг в полмиллиона рублей за аренду земли на 2-й Учхозной, следует из материалов дела.
Напомним, в мае приют для собак подал в арбитражный суд Омской области апелляционную жалобу на решение суда, согласно которому приют должен выплатить департаменту имущественных отношений 582 тысячи рублей долга за аренду земли.
Омский приют арендует участок на улице 2-й Учхозной с 2013 года. В момент заключения договора аренды с департаментом имущественных отношений мэрии Омска стороны договорились на один размер арендной платы, но в 2016 году плата выросла, а приют продолжил платить по старым тарифам.
Представители приюта заявили, что им не сообщали о повышении арендной платы за земли, однако в департаменте предоставили исходящие письма, которые говорят о том, что приют не раз уведомлялся об изменении арендной платы.
В итоге суд удовлетворил требование депимущества выплатить долг за аренду земель, но лишь частично. Изначально ведомство обозначило долг в размере 850 374 рубля 08 копеек. Суд же постановил, что приют «Друг» должен выплатить депимущества 581 635 рублей 35 копеек, из которых 472 785 рублей 90 копеек — долг по аренде за период с 12 декабря 2018 по 31 октября 2021, и еще 108 849 рублей 45 копеек — пени за период с 12 декабря 2018 по 31 октября 2021 года.