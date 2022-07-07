Омский приют «Друг» не смог оспорить долг в полмиллиона рублей за аренду земли

Омский приют арендует участок на улице 2-й Учхозной с 2013 года. В момент заключения договора аренды с департаментом имущественных отношений мэрии Омска стороны договорились на один размер арендной платы, но в 2016 году плата выросла, а приют продолжил платить по старым тарифам.



Представители приюта заявили, что им не сообщали о повышении арендной платы за земли, однако в департаменте предоставили исходящие письма, которые говорят о том, что приют не раз уведомлялся об изменении арендной платы.



В итоге суд удовлетворил требование депимущества выплатить долг за аренду земель, но лишь частично. Изначально ведомство обозначило долг в размере 850 374 рубля 08 копеек. Суд же постановил, что приют «Друг» должен выплатить депимущества 581 635 рублей 35 копеек, из которых 472 785 рублей 90 копеек — долг по аренде за период с 12 декабря 2018 по 31 октября 2021, и еще 108 849 рублей 45 копеек — пени за период с 12 декабря 2018 по 31 октября 2021 года.