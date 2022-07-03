Илья Лобов поделился мнением о строительстве Красногорского гидроузла в Омске

Глава регионального минприроды Илья Лобов ответил на вопросы журналистов во время недавней встречи. В частности, его спросили о мнении относительно Красногорского гидроузла, строительство которого возобновляется в Омской области. Министр дал достаточно дипломатичный ответ.
«В решении о создании гидроузла нет однозначного и черно-белого ответа — да или нет. Я знаю и те, и другие аргументы, — объяснил Илья Лобов. — Но есть один, который перевешивает. С учетом того, что у нас есть маловодные периоды, и что между Россией и Казахстаном не подписано и не может быть достигнуто соглашение по вододелению, мы действительно рискуем остаться без воды. А 90% Омской области питается от Иртыша. В данном случае речь идет о безопасности. Китай и Казахстан сегодня производят отбор воды. Плюс цели, которые поставлены на уровне минсельхоза Казахстана по мелиорации миллионов гектаров: мы получим еще огромное количество отбора в ближайшие годы. Допустить даже теоретическую возможность остаться без воды — это допустить возможность риска социального напряжения на территории. Поэтому в нашем случае наличие гидроузла означает безопасность».
Напомним, на первый этап достройки гидроузла требуется более 4 млрд рублей. Срок первого этапа — 3 года. При этом аукцион по поиску подрядчика в который раз срывается — не подано ни одной заявки. Ранее экс-глава омского «Мостовика» Олег Шишов назвал конкурсную документацию непрофессиональной и требующей доработки.
Идея достройки гидроузла вызывает споры среди экологов. Официальная позиция - строительство плотины поможет избежать дефицита воды. Однако специалисты отмечают, что при этом есть заболачивания русла в черте города и снижения качества воды.