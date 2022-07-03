Илья Лобов поделился мнением о строительстве Красногорского гидроузла в Омске

Напомним, на первый этап достройки гидроузла требуется более 4 млрд рублей. Срок первого этапа — 3 года. При этом аукцион по поиску подрядчика в который раз срывается — не подано ни одной заявки. Ранее экс-глава омского «Мостовика» Олег Шишов назвал конкурсную документацию непрофессиональной и требующей доработки.