В Омске снова не смогли найти подрядчика для достройки Красногорского гидроузла

В Омске не смогли найти подрядчика для достройки Красногорского гидроузла. Накануне, 22 июня, специальная комиссия признала аукцион несостоявшимся. Согласно данным с портала Госзакупок, на аукцион заявился всего один участник. Однако его заявка не соответствовала требованиям.
Напомним, начальная стоимость контракта составляет 4.6 млн рублей. На первом этапе планируют построить сооружения левого берега, трансформационные подстанции, насосные станции, административно-бытовой корпус и вспомогательные сооружения. Строительство должно завершиться к августу 2024 года.
Отметим, что Красногорский гидроузел является одним из главных долгостроев Омска. Строительство собирались начать еще в 2011 году, к 2016 году планировали все завершить. Однако в 2015 году не хватило финансирования, поэтому строительство прекратили. Больше половины объекта построили.