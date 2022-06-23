В Омске снова не смогли найти подрядчика для достройки Красногорского гидроузла

Отметим, что Красногорский гидроузел является одним из главных долгостроев Омска. Строительство собирались начать еще в 2011 году, к 2016 году планировали все завершить. Однако в 2015 году не хватило финансирования, поэтому строительство прекратили. Больше половины объекта построили.