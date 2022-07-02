Знаки судьбы. Инженер из Омск отдала почти миллион рублей гадалке за «очищение семьи»

Для оплаты «полного очищения семьи» у омички не было денег, и она взяла еще 300 тыс рублей в микрофинансовых организациях. Спустя неделю после обряда женщина не почувствовала никаких изменений, и попыталась разобраться в проблеме с ясновидящей. Та вместо возврата средств предложила провести еще один обряд, но со скидкой. Только тогда омичка поняла, что ее обманули.