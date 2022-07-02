Знаки судьбы. Инженер из Омск отдала почти миллион рублей гадалке за «очищение семьи»

Жительница Омска пыталась наладить отношения в семье, но в итоге лишилась накоплений и осталась должна микрофинансовой организации. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, омичка потратила 800 тыс рублей на услуги экстрасенса.
На хитрую уловку попалась 37-летняя жительница Ленинского округа Омска. Она нашла в соцсетях рекламу об слугах ясновидящей, известной на телевидении. Омичка связалась с представителем ясновидящей и записалась на «диагностику». При попытке оплатить услуги ясновидящей банк заблокировал операцию как подозрительную, но омичка все же добилась перевода средств.
После диагностики женщине рекомендовали пройти «обряд очищения» стоимостью 300 тыс рублей, чтобы восстановить мир в семье. Однако во время «обряда» женщина уснула и все пропустила, и ясновидящая заявила, что требуется их повторная встреча.
Для оплаты «полного очищения семьи» у омички не было денег, и она взяла еще 300 тыс рублей в микрофинансовых организациях. Спустя неделю после обряда женщина не почувствовала никаких изменений, и попыталась разобраться в проблеме с ясновидящей. Та вместо возврата средств предложила провести еще один обряд, но со скидкой. Только тогда омичка поняла, что ее обманули.
В общей сложности женщина потеряла 800 тыс рублей. Следователь возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159.3 «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», теперь разбираться с известной ясновидящей придется силовикам.