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Юные омичи под видом полицейских ограбили подростков

Юные омичи под видом полицейских ограбили подростков

Сегодня, 14:25
Фото: 1MI
Добычей обвиняемых стали два смартфона.

В Омске следователи передали в суд уголовное дело двух 18-летних омичей, которых обвиняют в грабеже группой лиц по предварительному сговору и с применением насилия.  Жертвами этой парочки стали два подростка.

«По версии следствия, 8 мая на улице Свободной в городе Омске к двум подросткам, 13 и 16 лет, подошли подозреваемые, которые были пьяны.  Молодые люди представились сотрудниками полиции и потребовали отдать им мобильные телефоны, после чего, угрожая физической расправой, забрали гаджеты», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

Общий ущерб, по подсчетам силовиков, составил более 20 тысяч рублей.  Практически в тот же день подозреваемые были найдены и задержаны в съемной квартире в Советском округе. При досмотре у них нашел один из похищенных смартфонов. Второй оперативники  изъяли в ломбарде.

По УК РФ за это деяние подозреваемым светит до 7 лет колонии каждому.

#Происшествия#Город#Новости#Омск#Криминал#Дети#Грабеж#Василий Попов
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