Юные омичи под видом полицейских ограбили подростков

В Омске следователи передали в суд уголовное дело двух 18-летних омичей, которых обвиняют в грабеже группой лиц по предварительному сговору и с применением насилия. Жертвами этой парочки стали два подростка.
«По версии следствия, 8 мая на улице Свободной в городе Омске к двум подросткам, 13 и 16 лет, подошли подозреваемые, которые были пьяны. Молодые люди представились сотрудниками полиции и потребовали отдать им мобильные телефоны, после чего, угрожая физической расправой, забрали гаджеты», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
Общий ущерб, по подсчетам силовиков, составил более 20 тысяч рублей. Практически в тот же день подозреваемые были найдены и задержаны в съемной квартире в Советском округе. При досмотре у них нашел один из похищенных смартфонов. Второй оперативники изъяли в ломбарде.
По УК РФ за это деяние подозреваемым светит до 7 лет колонии каждому.