Юные омичи под видом полицейских ограбили подростков

Общий ущерб, по подсчетам силовиков, составил более 20 тысяч рублей. Практически в тот же день подозреваемые были найдены и задержаны в съемной квартире в Советском округе. При досмотре у них нашел один из похищенных смартфонов. Второй оперативники изъяли в ломбарде.