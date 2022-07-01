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Роспотребнадзор отменил все ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19

Роспотребнадзор отменил все ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19

Сегодня, 12:41
Фото: 1MI
Официальное распоряжение федерального ведомства.

В России, судя по всему, подошла к концу пандемия коронавируса: федеральный Роспотребнадзор снял все ограничения, введенные в 2020 году. В ведомстве сообщили, что недельная заболеваемость коронавирусом упала более чем в 64 раза, и практически все новые случаи протекают в легкой форме. 

"В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер", - объявили в ведомстве.

При этом в Роспотребнадзоре подчеркнули, что при повторном подъеме заболеваемости действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено. Тестирование на коронавирус и вакцинация продолжатся, ситуация стоит на строгом контроле Роспотребнадзора.

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Коронавирус COVID-19#После ковида#Ковид#Ограничения#Роспотребнадзор
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