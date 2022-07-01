Роспотребнадзор отменил все ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19

В России, судя по всему, подошла к концу пандемия коронавируса: федеральный Роспотребнадзор снял все ограничения, введенные в 2020 году. В ведомстве сообщили, что недельная заболеваемость коронавирусом упала более чем в 64 раза, и практически все новые случаи протекают в легкой форме.