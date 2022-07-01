Грозит пожизненное. Омич изнасиловал и убил бывшую девушку

Когда девушка увидела у себя дома экс-бойфренда, между ними возник конфликт. В результате чего мужчина изнасиловал омичку, а затем задушил ее, чтобы скрыть преступление. Омич сбежал с места преступления, прихватив с собой телефон девушки стоимостью 9 тыс рублей.