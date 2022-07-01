Грозит пожизненное. Омич изнасиловал и убил бывшую девушку

Прокуратура Омской области утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 21-летнего омича. Он обвиняется в изнасиловании с угрозой убийством, убийством, связанным с изнасилованием и кражей с незаконным проникновением в жилище.
Инцидент произошел 23 декабря 2021 года. В этот день злоумышленник перелез через забор и пробрался в частный дом на улице 22-я Северная, поскольку дверь была не заперта. В доме спала 19-летняя девушка, которая ранее встречалась с ним.
Когда девушка увидела у себя дома экс-бойфренда, между ними возник конфликт. В результате чего мужчина изнасиловал омичку, а затем задушил ее, чтобы скрыть преступление. Омич сбежал с места преступления, прихватив с собой телефон девушки стоимостью 9 тыс рублей.
Через некоторое время его задержали полицейские на станции в Новосибирской области. Парень частично признал вину. Он заявил, что хотел помириться с бывшей девушкой. Уголовное дело передадут в суд. Омичу грозит вплоть до пожизненного заключения.