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Грозит пожизненное. Омич изнасиловал и убил бывшую девушку

Грозит пожизненное. Омич изнасиловал и убил бывшую девушку

Сегодня, 13:59
Фото: 1MI

В Омске будут судить парня за изнасилование и убийство бывшей девушки

Вскоре его будут судить.

Прокуратура Омской области утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 21-летнего омича. Он обвиняется в изнасиловании с угрозой убийством, убийством, связанным с изнасилованием и кражей с незаконным проникновением в жилище.

Инцидент произошел 23 декабря 2021 года. В этот день злоумышленник перелез через забор и пробрался в частный дом на улице 22-я Северная, поскольку дверь была не заперта. В доме спала 19-летняя девушка, которая ранее встречалась с ним.

Когда девушка увидела у себя дома экс-бойфренда, между ними возник конфликт. В результате чего мужчина изнасиловал омичку, а затем задушил ее, чтобы скрыть преступление. Омич сбежал с места преступления, прихватив с собой телефон девушки стоимостью 9 тыс рублей.

Через некоторое время его задержали полицейские на станции в Новосибирской области. Парень частично признал вину. Он заявил, что хотел помириться с бывшей девушкой. Уголовное дело передадут в суд. Омичу грозит вплоть до пожизненного заключения.

#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омск#Прокуратура Омской области#Убийство#Изнасилование#Кража
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