Омское минприроды провело экстренное совещание из-за выбросов хлорида водорода

В минприроды Омской области отреагировали на сообщение Обь-Иртышского УГМС о превышении концентрации хлорида водорода в 9.6 раз в Кировском округе 24 июня. В ведомстве сообщили, что уже на следующий день, 25 июня, а также 27 июня воздух уже был в норме. Тем не менее по факту почти 10-кратного превышения допустимой нормы в минприроды провели экстренное совещание.
Пока, как следует из сообщения ведомства, источники загрязнения не нашли. Завтра, 29 июня, минприроды отправит запрос в природоохранную прокуратуру для согласования внеплановых проверок на предприятиях — потенциальных источниках выбросов.
Отметим, согласно данным проекта «Трубы Омска 2.0», в Кировском округе больше 20 предприятий, выбрасывающих хлорид водорода. Среди них «ОмскВодоканал» и его насосные станции, котельные, Омский завод гражданской авиации, Омский завод консервированной продукции, комбикормобый завод «Омское продовольствие», «Сибхлеб», «Омсклифтсервис», ЗАО ППСРО «Омскагропромдорстрой» и другие.