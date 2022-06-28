Омское минприроды провело экстренное совещание из-за выбросов хлорида водорода

В минприроды Омской области отреагировали на сообщение Обь-Иртышского УГМС о превышении концентрации хлорида водорода в 9.6 раз в Кировском округе 24 июня. В ведомстве сообщили, что уже на следующий день, 25 июня, а также 27 июня воздух уже был в норме. Тем не менее по факту почти 10-кратного превышения допустимой нормы в минприроды провели экстренное совещание.