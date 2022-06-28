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Омское минприроды провело экстренное совещание из-за выбросов хлорида водорода

Омское минприроды провело экстренное совещание из-за выбросов хлорида водорода

28 июня, 22:34
Фото: 1MI
В Кировском округе зафиксировали почти 10 ПДК токсичного вещества.

В минприроды Омской области отреагировали на сообщение Обь-Иртышского УГМС о превышении концентрации хлорида водорода в 9.6 раз в Кировском округе 24 июня. В ведомстве сообщили, что уже на следующий день, 25 июня, а также 27 июня воздух уже был в норме. Тем не менее по факту почти 10-кратного превышения допустимой нормы в минприроды провели экстренное совещание.

Пока, как следует из сообщения ведомства, источники загрязнения не нашли. Завтра, 29 июня, минприроды отправит запрос в природоохранную прокуратуру для согласования внеплановых проверок на предприятиях — потенциальных источниках выбросов.

Отметим, согласно данным проекта «Трубы Омска 2.0», в Кировском округе больше 20 предприятий, выбрасывающих хлорид водорода. Среди них «ОмскВодоканал» и его насосные станции, котельные, Омский завод гражданской авиации, Омский завод консервированной продукции, комбикормобый завод «Омское продовольствие», «Сибхлеб», «Омсклифтсервис», ЗАО ППСРО «Омскагропромдорстрой» и другие.

 

#Екатерина Чаплинская#Новости#Выбросы#Минприроды
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