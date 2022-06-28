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Омич устроился на работу и сломал позвоночник в первый же день

Омич устроился на работу и сломал позвоночник в первый же день

Вчера, 10:48
Фото: 1MI

Омич отсудил 500 тысяч рублей за сломанный позвоночник

Мужчина отсудил компенсацию за травму.

В Омске суд рассмотрел иск сотрудника ООО «Лидер», который получил производственную травму. Инцидент произошел в январе 2021 года. Тогда мужчина устроился на работу в компанию бетонщиком.

В свой первый рабочий день он чистил площадку от строительного мусора, когда упал в ливневый колодец. Это произошло из-за того, что он наступил на лист профнастила, который закрывал ливневку. В результате мужчина сломал позвоночник.

Несчастный случай произошел в то время, когда компания ООО «Абсолютстройэксперт» занималась строительством водопровода и канализации на строительной площадке. Из-за того, что руководство организаций не указало опасные зоны площадки, произошла трагедия.

Суд частично удовлетворил исковые требования и взыскал с ответчиков компенсацию морального вреда в размере по 250 тыс рублей с каждого. ООО «Лидер» не согласился с этим и подал апелляцию. Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда оставила решение суда без изменения.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Прокуратура Омской области#Компенсация
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