Омский НПЗ начал монтаж трюковых фигур в новом скейт-парке

Площадку монтируют по последнему слову техники, заниматься на ней смогут скейтбордисты разного уровня подготовки - от новичков до профессионалов. Для этого в скейт-парке установят шесть элементов: базовые - бэнк и три рейла, стандартный - фанбокс, многофункциональный - скейтплаза, дополнительный, для тренировки скольжений - три рейла. И отдельная фигура в скейт-парке в виде углубления сферической формы - боул. Этот комплекс подойдет не только для скейтбордистов, но еще и для катания на роликах, самокатах и велосипедах ВМХ.
«Омский НПЗ традиционно поддерживает проекты по развитию детского и молодежного спорта. Это одно из приоритетных направлений социальной политики предприятия. Важно, чтобы молодежь чувствовала себя комфортно в родном городе, в котором созданы все условия для занятий самыми разными видами спорта. Развивая спортивную инфраструктуру, мы содействуем приобщению омичей к здоровому образу жизни», — рассказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Строительство скейт-парка идет по графику. На сегодня готово бетонное основание, оно выполнено с соблюдением необходимых стандартов возведения подобных сооружений. Кроме того, все поверхности для катания будут обработаны специальным упрочняющим составом. Благодаря этому поверхность будет ровной, безопасной и долговечной.
«Строительство скейт-парка имеет для Омска особую значимость. Этот проект один из лучших в Сибири. Здесь очень крутые фигуры, с правильным радиусом. Ребята получат превосходное пространство для самосовершенствования. Каждый здесь сможет развиваться в своем направлении экстремального вида спорта. Уверен, что этот скейт-парк позволит воспитать множество спортивных звезд», — отметил президент Федерации роллер-спорта и спидскейтинга Омской области Анатолий Степанов.
Кроме спортивной площадки, проект скейт-парка включает благоустройство 2,5 тысяч квадратных метров прилегающей территории. Это пешеходные дорожки, освещение и озеленение. Первый в Омске скейт-парк под открытым небом ОНПЗ строит в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
«ОНПЗ на протяжении многих лет является нашим надежным партнером в поддержке спортивного движения и создании необходимых условий для занятий спортом. Помимо самого скейт-парка Омск получит комфортное общественное пространство, которое станет центром притяжения», — отметил мэр Омска Сергей Шелест.