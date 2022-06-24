Омский НПЗ начал монтаж трюковых фигур в новом скейт-парке

Площадку монтируют по последнему слову техники, заниматься на ней смогут скейтбордисты разного уровня подготовки - от новичков до профессионалов. Для этого в скейт-парке установят шесть элементов: базовые - бэнк и три рейла, стандартный - фанбокс, многофункциональный - скейтплаза, дополнительный, для тренировки скольжений - три рейла. И отдельная фигура в скейт-парке в виде углубления сферической формы - боул. Этот комплекс подойдет не только для скейтбордистов, но еще и для катания на роликах, самокатах и велосипедах ВМХ.