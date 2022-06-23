В ход пошли зубы. Омичка отбилась от полицейского и нарвалась на уголовное дело

Вместо возможного протокола за нарушение правопорядка девушка стала фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении сотрудника власти». Девушка признала свою вину и раскаялась. Судья признал ее виновной и приговорил к году условного срока.