В ход пошли зубы. Омичка отбилась от полицейского и нарвалась на уголовное дело

В пресс-службе Ленинского районного суда сообщили об окончании уголовного дела в отношении 23-летней омички, которая применила необычное насилие к сотруднику полиции.
Пострадавший полицейский заметил, что омичка нарушает порядок, и потребовал пройти с ним в отдел полиции. Однако вместо этого омичка укусила силовика за предплечье, «причинив ему физическую боль».
Вместо возможного протокола за нарушение правопорядка девушка стала фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении сотрудника власти». Девушка признала свою вину и раскаялась. Судья признал ее виновной и приговорил к году условного срока.
Отмечается, что решение в силу пока не вступило.