Губернатор Бурков анонсировал повышение зарплат бюджетникам в Омской области

Выступая с отчетом о результатах деятельности правительства Омской области за 2021 год, губернатор Александр Бурков сделал акцент на росте благополучия жителей региона. Одной из первых целей в этом направлении он назвал увеличение зарплат бюджетникам.
По итогам 2021 года средняя зарплата в Омской области выросла почти на 9% и составила более 41 тыс рублей. В этом году с учетом инфляции нужны дополнительные меры для повышения уровня благосостояния граждан, отметил губернатор.
«Я поставил задачу перед финансово-экономическим блоком правительства изыскать в бюджете средства на увеличение зарплаты работникам бюджетной сферы: врачам, учителям, работникам культуры и социального обеспечения. Это наши инвестиции в благополучие граждан и развитие региональной экономики», — подчеркнул Александр Бурков.
В отчете губернатора были озвучены результаты работы правительства по всем направлениям деятельности: экономики, здравоохранения, строительства, благоустройства, сельского хозяйства, культуры, спорта, экологии, транспорта, промышленности. Политики и депутаты высоко оценили работу команды губернатора. Заместитель председателя Заксобрания Омской области Александр Артемов согласился, что в Омской области реализуется правильный социально-экономический курс, и в ближайшие годы важно сохранить темпы социально-экономического развития региона.
«Мы не снизили ключевые показатели по экономике, более того, мы их нарастили. Индекс промышленного производства составил 103%, на 2,2% вырос объем сельскохозяйственного производства. Количество малых и средних предприятий выросло на 1,5%, и сегодня у нас 63 тысячи субъектов МСП, 250 тысяч работающих — это огромная армия, которую сегодня нужно поддержать. И о поддержке этой сферы сегодня заявил Губернатор. Для нас самое главное — сохранение рабочих мест, сохранение доходов населения, и глава региона дал поручение финансово-экономическому блоку Правительства рассмотреть вопрос по повышению заработной платы», — рассказал Александр Артемов.
Вместе с развитием экономики региона для омичей активно благоустраивают общественные пространства, микротерритории и дворы. Заместитель председателя Омского городского Совета Виталий Путинцев отметил, что за год в во всех округах города появились современные удобные зеленые зоны для прогулок и спокойного отдыха.
Выступление губернатора оценил депутат Омского городского Совета Антон Ремнев.
«Губернатор дал ясную и верифицированную оценку экономического состояния Омского региона. Острая социальная проблема занятости населения в Омской области обеспечивается диверсификацией омской экономики. Сейчас оборонный комплекс Омской области в силу реального положения дел обеспечивает прирост рабочих мест. Важно не только понимание перспектив, но и то, что мы, Омский регион, готовы ко всем новым вызовам», — подчеркнул Антон Ремнев.
Победитель предварительного голосования «Единой России» Валерий Студеникин отметил правоту губернатора в области сельскохозяйственной сферы. Он отметил, что Омская область находится на 15-й строчке рейтинга лучших регионов по сбору зерновых, что указывает на правильное направление работы. Все вложения в сельское хозяйство быстро окупаются, что позволяет развивать сферу еще больше.