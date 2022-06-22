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Даже не попрощалась. В Омской области двоих детей спасли от собственных родителей

Даже не попрощалась. В Омской области двоих детей спасли от собственных родителей

22 июня, 15:13
Фото: 1MI

Супруги из Омской области отказались от двух дочерей

Детей передали под опеку родственникам.

Как рассказали в пресс-службе регионального УФССП, в Калачинском районе приставам пришлось контролировать изъятие детей из родной семьи. Двоих девочек 11 и 8 лет решили забрать у родителей их родственники, а мать и отец детей не слишком этому противились.

Матерью девочек была 26-летняя местная жительница, ее ограничили в родительских правах из-за того, что дети жили в неудовлетворительных условиях. Родной отец девочек также жил с семьей, но родительские права на детей он не регистрировал. Супруги вели асоциальный образ жизни.

После того, как суд постановил изъять детей из семьи и передать под опеку родственникам, приставы немедленно наведались к супругам. Мать девочек не стала препятствовать исполнению судебного решения и даже не вышла попрощаться с детьми. Отец девочек проводил их до машины, отметили приставы. 

Биологические родители могут восстановить свои права на детей, если приведут жилье в порядок и изменят образ жизни. Однако такого желания они пока не изъявили. 

#Ольга Акамова#Общество#Омская область#Органы опеки#Опека#Дети#Семья#Родительские права#Родители
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