Даже не попрощалась. В Омской области двоих детей спасли от собственных родителей

Как рассказали в пресс-службе регионального УФССП, в Калачинском районе приставам пришлось контролировать изъятие детей из родной семьи. Двоих девочек 11 и 8 лет решили забрать у родителей их родственники, а мать и отец детей не слишком этому противились.
Матерью девочек была 26-летняя местная жительница, ее ограничили в родительских правах из-за того, что дети жили в неудовлетворительных условиях. Родной отец девочек также жил с семьей, но родительские права на детей он не регистрировал. Супруги вели асоциальный образ жизни.
После того, как суд постановил изъять детей из семьи и передать под опеку родственникам, приставы немедленно наведались к супругам. Мать девочек не стала препятствовать исполнению судебного решения и даже не вышла попрощаться с детьми. Отец девочек проводил их до машины, отметили приставы.
Биологические родители могут восстановить свои права на детей, если приведут жилье в порядок и изменят образ жизни. Однако такого желания они пока не изъявили.