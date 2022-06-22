Даже не попрощалась. В Омской области двоих детей спасли от собственных родителей

После того, как суд постановил изъять детей из семьи и передать под опеку родственникам, приставы немедленно наведались к супругам. Мать девочек не стала препятствовать исполнению судебного решения и даже не вышла попрощаться с детьми. Отец девочек проводил их до машины, отметили приставы.