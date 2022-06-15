В омском минпроме прокомментировали планы перерегистрации завода им. Попова в Москву

В региональном министерстве промышленности Омской области объяснили, что перерегистрация предприятия в Москву никак не скажется на работе завода. Основным местом работы производства останется Омск.
«Смена юридического адреса Омского производственного объединения „Радиозавод им. А. С. Попова“ не предполагает перенос производственных мощностей в Москву. Предприятие, став обособленным подразделением АО ОмПО „Радиозавод им. А. С. Попова“, продолжит деятельность на территории региона с сохранением всех площадей и рабочих мест. На сегодняшний день численность работников завода составляет около 3 тыс. человек», — объяснили в ведомстве.
Налоговых отчислений после «переезда» регион также не лишится, предприятие продолжит отчислять имущественный, земельный, транспортный налоги, НДФЛ и налог на прибыль в бюджет по месту расположения. Отмечается, что завод с 2012 года имеет обособленное подразделение в Москве, и с тех пор платит налоги как в Омскую область, так и в Москву. Перерегистрация повлечет за собой лишь изменение порядка распределения и уплаты налога в бюджеты регионов, повлиять на объем отчислений это не должно.
Ранее сообщалось, что на совете директоров омского завода им. Попова (РЕЛЕРО) вынесут на обсуждение вопрос о перерегистрации предприятия в Москву.