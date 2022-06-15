Город55
ГлавноеВсе новости
В омском минпроме прокомментировали планы перерегистрации завода им. Попова в Москву

В омском минпроме прокомментировали планы перерегистрации завода им. Попова в Москву

15 июня, 12:01
Фото: скриншот онлайн-карт
Предприятие продолжит платить налоги в бюджет Омской области.

В региональном министерстве промышленности Омской области объяснили, что перерегистрация предприятия в Москву никак не скажется на работе завода. Основным местом работы производства останется Омск.

«Смена юридического адреса Омского производственного объединения „Радиозавод им. А. С. Попова“ не предполагает перенос производственных мощностей в Москву. Предприятие, став обособленным подразделением АО ОмПО „Радиозавод им. А. С. Попова“, продолжит деятельность на территории региона с сохранением всех площадей и рабочих мест. На сегодняшний день численность работников завода составляет около 3 тыс. человек», — объяснили в ведомстве.

Налоговых отчислений после «переезда» регион также не лишится, предприятие продолжит отчислять имущественный, земельный, транспортный налоги, НДФЛ и налог на прибыль в бюджет по месту расположения. Отмечается, что завод с 2012 года имеет обособленное подразделение в Москве, и с тех пор платит налоги как в Омскую область, так и в Москву. Перерегистрация повлечет за собой лишь изменение порядка распределения и уплаты налога в бюджеты регионов, повлиять на объем отчислений это не должно.

Ранее сообщалось, что на совете директоров омского завода им. Попова (РЕЛЕРО) вынесут на обсуждение вопрос о перерегистрации предприятия в Москву.

#Общество#Новости#Омская область#Завод#Налоги#Переезд#Москва#Ольга Акамова
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18