В омском минпроме прокомментировали планы перерегистрации завода им. Попова в Москву

Налоговых отчислений после «переезда» регион также не лишится, предприятие продолжит отчислять имущественный, земельный, транспортный налоги, НДФЛ и налог на прибыль в бюджет по месту расположения. Отмечается, что завод с 2012 года имеет обособленное подразделение в Москве, и с тех пор платит налоги как в Омскую область, так и в Москву. Перерегистрация повлечет за собой лишь изменение порядка распределения и уплаты налога в бюджеты регионов, повлиять на объем отчислений это не должно.