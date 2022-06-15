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Омский радиозавод им. Попова захотели перерегистрировать в Москву

Омский радиозавод им. Попова захотели перерегистрировать в Москву

15 июня, 09:30
Фото: скриншот онлайн-карт
Еще один крупный налогоплательщик намерен покинуть Омск.

На годовое общее собрание совета директоров АО Омское производственное объединение «Радиозавод имени А. С. Попова» (РЕЛЕРО), которое состоится 30 июня, собираются вынести вопрос о перерегистрации предприятия в Москву. Об этом сообщают «Коммерческие вести».

«Изменить местонахождение Общества, определив местом нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва», — говорится в одном из вопросов повестки.

Полномочия гендиректора предприятия собираются передать под управление АО «Корпорация Попов Радио». Этой управляющей организацией с 27 ноября 2020 года руководит бывший заместитель губернатора Омской области Владимир Компанейщиков. Компания также зарегистрирована в Москве. 

Вдобавок к этому предприятие собирается избавиться от исторического названия «РЕЛЕРО»: «Изменить наименование Общества на Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Радиозавод имени А. С. Попова», — цитирует издание один из пунктов повестки собрания совета директоров.

Сейчас руководителем предприятия значится Татьяна Ушакова. В марте этого года ее избрали временным главой завода Попова после досрочной отставки Андрея Аршинина. Он руководил заводом с 29 февраля 2020 года, но 4 марта 2022 года совет директоров единогласно решил расторгнуть с Аршининым трудовой договор. Теперь акционерам придется постфактум утвердить его отставку.

Отметим, вопрос о перерегистрации нельзя считать решенным: совет директоров еще может не поддержать пункт о переезде.

#Город#Новости#Омская область#Владимир Компанейщиков#Андрей Аршинин#Татьяна Ушакова#Релеро#Завод попова#Завод#Перерегистрация#Москва#Ольга Акамова
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