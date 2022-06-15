Омский радиозавод им. Попова захотели перерегистрировать в Москву

На годовое общее собрание совета директоров АО Омское производственное объединение «Радиозавод имени А. С. Попова» (РЕЛЕРО), которое состоится 30 июня, собираются вынести вопрос о перерегистрации предприятия в Москву. Об этом сообщают «Коммерческие вести».
«Изменить местонахождение Общества, определив местом нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва», — говорится в одном из вопросов повестки.
Полномочия гендиректора предприятия собираются передать под управление АО «Корпорация Попов Радио». Этой управляющей организацией с 27 ноября 2020 года руководит бывший заместитель губернатора Омской области Владимир Компанейщиков. Компания также зарегистрирована в Москве.
Вдобавок к этому предприятие собирается избавиться от исторического названия «РЕЛЕРО»: «Изменить наименование Общества на Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Радиозавод имени А. С. Попова», — цитирует издание один из пунктов повестки собрания совета директоров.
Сейчас руководителем предприятия значится Татьяна Ушакова. В марте этого года ее избрали временным главой завода Попова после досрочной отставки Андрея Аршинина. Он руководил заводом с 29 февраля 2020 года, но 4 марта 2022 года совет директоров единогласно решил расторгнуть с Аршининым трудовой договор. Теперь акционерам придется постфактум утвердить его отставку.
Отметим, вопрос о перерегистрации нельзя считать решенным: совет директоров еще может не поддержать пункт о переезде.