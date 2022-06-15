Омский радиозавод им. Попова захотели перерегистрировать в Москву

Сейчас руководителем предприятия значится Татьяна Ушакова. В марте этого года ее избрали временным главой завода Попова после досрочной отставки Андрея Аршинина. Он руководил заводом с 29 февраля 2020 года, но 4 марта 2022 года совет директоров единогласно решил расторгнуть с Аршининым трудовой договор. Теперь акционерам придется постфактум утвердить его отставку.