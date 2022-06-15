Город55
ГлавноеВсе новости
Ищут сотрудников. В Омске готовят к открытию обновленные рестораны «Макдоналдс»

Ищут сотрудников. В Омске готовят к открытию обновленные рестораны «Макдоналдс»

15 июня, 13:17
Фото: 1MI

В обновленный «Макдоналдс» в Омске набирают персонал

Дата открытия пока не известна.

В Омске спустя три месяца постепенно начинают работать рестораны бывшего «Макдоналдса», а ныне — сети кафе быстрого питания «Вкусно и точка». Пока в рестораны набирают персонал, об этом свидетельствуют объявления на дверях кафе.

«Скоро с вами! Ведется прием на работу», — говорится в объявлении на дверях ресторана на проспекте Маркса.
Город55

Менеджер ресторана, с которым под видом соискателя пообщался корреспондент Города55, сообщил о наборе персонала в обновленные точки питания. Сказать, когда в городе откроются рестораны «Вкусно и точка», в компании не смогли — такой информации у них пока нет. Вероятно, это случится, когда будет сформирован необходимый штат работников.

Также со здания сняли старые вывески бренда McDonald’s, новых пока не появилось.

Дозвониться до других филиалов сети ресторанов быстрого питания не удалось. Интересно, что сайт с доменом «rabotavmcdonalds» автоматически переадресуется на новый домен — «skoro-tut-budet-rabota». Здесь соискателям предлагают заполнить анкету для работы в новой сети «Вкусно и точка». Аналогичная ситуация и с сайтом с доменом «mcdonalds», он переадресуется на сайт с доменом «skoro-tut-budut-burgers».

#Город#Новости#Омская область#Ресторан#Макдоналдс#Ольга Акамова
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18