Ищут сотрудников. В Омске готовят к открытию обновленные рестораны «Макдоналдс»

В Омске спустя три месяца постепенно начинают работать рестораны бывшего «Макдоналдса», а ныне — сети кафе быстрого питания «Вкусно и точка». Пока в рестораны набирают персонал, об этом свидетельствуют объявления на дверях кафе.
«Скоро с вами! Ведется прием на работу», — говорится в объявлении на дверях ресторана на проспекте Маркса.
Менеджер ресторана, с которым под видом соискателя пообщался корреспондент Города55, сообщил о наборе персонала в обновленные точки питания. Сказать, когда в городе откроются рестораны «Вкусно и точка», в компании не смогли — такой информации у них пока нет. Вероятно, это случится, когда будет сформирован необходимый штат работников.
Также со здания сняли старые вывески бренда McDonald’s, новых пока не появилось.
Дозвониться до других филиалов сети ресторанов быстрого питания не удалось. Интересно, что сайт с доменом «rabotavmcdonalds» автоматически переадресуется на новый домен — «skoro-tut-budet-rabota». Здесь соискателям предлагают заполнить анкету для работы в новой сети «Вкусно и точка». Аналогичная ситуация и с сайтом с доменом «mcdonalds», он переадресуется на сайт с доменом «skoro-tut-budut-burgers».