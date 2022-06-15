Ищут сотрудников. В Омске готовят к открытию обновленные рестораны «Макдоналдс»

Менеджер ресторана, с которым под видом соискателя пообщался корреспондент Города55, сообщил о наборе персонала в обновленные точки питания. Сказать, когда в городе откроются рестораны «Вкусно и точка», в компании не смогли — такой информации у них пока нет. Вероятно, это случится, когда будет сформирован необходимый штат работников.