Кидаются на детей. Омичи пожаловались на стаю бродячих собак

Вчера, 12 июня, в паблике «ЧП Омск» появилась жалоба на бродячих собак. Горожане рассказали, что опасаются за своих детей. По словам омичей, с территории обувной фабрики выгнали собак. Теперь они бегают по району и лежат на детской площадке во дворе дома № 130 на улице Звездова.
«Кидаются на детей, когда рядом нет взрослых», — рассказали местные жители.
В комментариях мнения омичей разделились. Одни комментаторы заявили, что собак просто не нужно трогать, и тогда они никому не навредят. Другие возмутились, почему дети не должны гулять на площадке из-за того, что там лежат собаки, которых «не нужно трогать».