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Кидаются на детей. Омичи пожаловались на стаю бродячих собак

Кидаются на детей. Омичи пожаловались на стаю бродячих собак

13 июня, 09:44
Фото: 1MI

Омичи рассказали о бродячих собаках, которые кидаются на детей

Жалобы появились в соцсетях.

Вчера, 12 июня, в паблике «ЧП Омск» появилась жалоба на бродячих собак. Горожане рассказали, что опасаются за своих детей. По словам омичей, с территории обувной фабрики выгнали собак. Теперь они бегают по району и лежат на детской площадке во дворе дома № 130 на улице Звездова.

«Кидаются на детей, когда рядом нет взрослых», — рассказали местные жители.

В комментариях мнения омичей разделились. Одни комментаторы заявили, что собак просто не нужно трогать, и тогда они никому не навредят. Другие возмутились, почему дети не должны гулять на площадке из-за того, что там лежат собаки, которых «не нужно трогать».

скриншот ЧП Омск
#Общество#Новости#Омск#Бродячие собаки#Соцсети#Дети#Вероника Жукова
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