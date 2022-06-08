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Груда железа. На трассе в Омской области «Нива» влетела в автобус и экскаватор

Груда железа. На трассе в Омской области «Нива» влетела в автобус и экскаватор

8 июня, 21:00
Фото: ГИБДД по Омской области

На трассе в Омской области произошло тройное ДТП с автобусом и экскаватором

За жизнь одного иp пострадавших в аварии борются врачи.

На трассе в Омской области в Большереченском районе 39-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» врезался во встречный автобус ПАЗ. В салоне автобуса находились 23 пассажира.

Однако столкновением с автобусом дело не кончилось — «Нива» влетела еще и в погрузчик-экскаватор, который выезжал с прилегающего перекрестка. После столкновения с экскаватором, легковушка съехала в кювет. 

ГИБДД по Омской области

В аварии пострадал 27-летний пассажир автомобиля «Шевроле». Cейчас он без сознания, находится в реанимации. Также пострадала пассажир автобуса — девушка 2002 года рождения.

#Новости#ДТП с пострадавшими#ДТП#ДТП с автобусом
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