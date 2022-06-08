Груда железа. На трассе в Омской области «Нива» влетела в автобус и экскаватор

На трассе в Омской области в Большереченском районе 39-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» врезался во встречный автобус ПАЗ. В салоне автобуса находились 23 пассажира.
Однако столкновением с автобусом дело не кончилось — «Нива» влетела еще и в погрузчик-экскаватор, который выезжал с прилегающего перекрестка. После столкновения с экскаватором, легковушка съехала в кювет.
В аварии пострадал 27-летний пассажир автомобиля «Шевроле». Cейчас он без сознания, находится в реанимации. Также пострадала пассажир автобуса — девушка 2002 года рождения.