Город55
ГлавноеВсе новости
Дело Степановой, занимательные цифры и «цветоклептомания». Новости воскресного Омска

Дело Степановой, занимательные цифры и «цветоклептомания». Новости воскресного Омска

5 июня, 20:00
Фото: Город55
Важные события минувшего дня.

Новость № 1

Спустя полгода Куйбышевский районный суд вернется к рассмотрению уголовного дела экс-чиновницы Марины Степановой. Ранее ее ходайство о передаче дела в суд Свердловской области было отклонено.

Дело экс-чиновницы Степановой за взятки в 7 млн руб вновь рассмотрят в Омске
Узнать подробнее

Новость № 2

Омичам в эти выходные представили много статистики. Мы собрали самые интересные данные.

Новость № 3

Омичи уличили других омичей в краже цветов, высаженных для омичей. Проще говоря, в редакцию Города55 прислали видеозаписи. На кадрах видно, как неизвестная женщина срывает растения из общественных клумб у ТОКов. Мы все опубликовали:

Цветоклептомания. Омичи показали, как прохожие воруют цветы с общественных клумб
Узнать подробнее
#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Марина Степанова#Статистика#Уголовное дело#Омичи#Соцсети
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18