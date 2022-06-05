Дело Степановой, занимательные цифры и «цветоклептомания». Новости воскресного Омска

Новость № 1
Спустя полгода Куйбышевский районный суд вернется к рассмотрению уголовного дела экс-чиновницы Марины Степановой. Ранее ее ходайство о передаче дела в суд Свердловской области было отклонено.
Новость № 2
Омичам в эти выходные представили много статистики. Мы собрали самые интересные данные.
Новость № 3
Омичи уличили других омичей в краже цветов, высаженных для омичей. Проще говоря, в редакцию Города55 прислали видеозаписи. На кадрах видно, как неизвестная женщина срывает растения из общественных клумб у ТОКов. Мы все опубликовали: