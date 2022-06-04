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Ушла из дома и пропала. В Омске в День защиты детей исчезла 17-летняя девушка

Ушла из дома и пропала. В Омске в День защиты детей исчезла 17-летняя девушка

4 июня, 10:32
Фото: 1MI

В Омске разыскивают 17-летнюю девушку

Девушка пропала три дня назад.

В паблике поискового отряда «Белая сова — Тюмень» появилось сообщение о поиске 17-летней девушки. Она вышла из дома в Омске в среду, 1 июня, и с тех пор ее местоположение неизвестно. Близкие, которые разыскивают несовершеннолетнюю девушку, считают, что она могла отправиться в Тюмень.

В день пропажи девушка была одета в черную толстовку, черные джинсы, белую водолазку или футболку, а также в белые кеды.

Рост девушки — около 160 см, худощавого телосложения, короткие светло-русые волосы. У девушки также есть особые приметы: на правой и левой лодыжке есть татуировки в виде смайла и сердца.

О местонахождении девушки просят сообщить в отдел полиции № 7 в Омске по номеру 79-35-02. Фотография девушки и другие контракты поисковиков можно найти в паблике поискового отряда.

#Общество#Новости#Омская область#Тюмень#Розыск#Поиск#Дети#Подросток#Пропала девушка#Ольга Акамова
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