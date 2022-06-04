Ушла из дома и пропала. В Омске в День защиты детей исчезла 17-летняя девушка

В паблике поискового отряда «Белая сова — Тюмень» появилось сообщение о поиске 17-летней девушки. Она вышла из дома в Омске в среду, 1 июня, и с тех пор ее местоположение неизвестно. Близкие, которые разыскивают несовершеннолетнюю девушку, считают, что она могла отправиться в Тюмень.