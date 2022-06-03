Победители предварительного голосования «Единой России» подарили омичам 2 000 цветов

Депутат Омского городского Совета Сергей Грушичев рассказал, что этой весной поступило несколько десятков обращений с просьбой помочь с рассадой. С благоустройством активные омичи участвуют в городском конкурсе «Омские улицы», целью которого является подготовка Омска ко Дню города. Общественная организация «Мой Омск» несколько лет помогает омичам облагораживать дворы и придомовые территории.