Победители предварительного голосования «Единой России» подарили омичам 2 000 цветов

Руководители общественного движения «Мой Омск» Сергей Грушичев и Андрей Чаплак, одержавшие победу в предварительном голосовании «Единой России», подарили жителям Левобережья 2 тыс цветов. Растения омичи смогут высадить на клумбах во дворах и украсить ими город.
Депутат Омского городского Совета Сергей Грушичев рассказал, что этой весной поступило несколько десятков обращений с просьбой помочь с рассадой. С благоустройством активные омичи участвуют в городском конкурсе «Омские улицы», целью которого является подготовка Омска ко Дню города. Общественная организация «Мой Омск» несколько лет помогает омичам облагораживать дворы и придомовые территории.
«Мы помогаем жителям в этом важном деле. Предоставляем активным жителям рассаду цветов, необходимые материалы, малые архитектурные формы. Общими усилиями нам удалось благоустроить немало дворов Кировского округа. Это малая, но необходимая часть большого дела. На мой взгляд, для каждого из нас город начинается со двора. Именно здесь и нужно в первую очередь создавать уют и комфорт. Мы ценим вклад каждого жителя в общее дело и готовы им во всем помогать», — рассказывает депутат Андрей Чаплак.
Отметим, в Омске по инициативе партии «Единая Россия» продолжается реализация федерального проекта «Городская среда». В этом году ведется благоустройство бульвара им. Веретено, сквера на площади Звезды по ул. 1-й Красной звезды, территории в границах улиц 1-я Военная, Кирова, 4-я Рабочая, парка «Зеленый остров», территории сквера у ДК «Звездный», территории городской станции юннатов.