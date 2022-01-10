В омском минздраве прокомментировали иск прокуратуры из-за больного ребенка

В региональном минздраве прокомментировали иск прокуратуры из-за больного ребенка. В ведомстве уточнили, что мальчик болеет пропионовой ацидемией. Количество аммиака в его крови больше нормы в несколько раз. Ребенок регулярно сдает анализы, а также бесплатно получает медикаменты и детское питание.