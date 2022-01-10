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В омском минздраве прокомментировали иск прокуратуры из-за больного ребенка

10 января 07:05
Фото: Медиахолдинг1Mi
В омском минздраве рассказали, что уже закупили аммониметр для мальчика, а необходимое лекарство он получит в этом году.

В региональном минздраве прокомментировали иск прокуратуры из-за больного ребенка. В ведомстве уточнили, что мальчик болеет пропионовой ацидемией. Количество аммиака в его крови больше нормы в несколько раз. Ребенок регулярно сдает анализы, а также бесплатно получает медикаменты и детское питание.

В ведомстве пояснили, что в прошлом году уже приобрели устройство, которое позволяет контролировать уровень аммиака в домашних условиях. Заявка на лекарство «Биотин» сформировали на 2022 год. В минздраве пообещали предоставить суду все необходимые документы.

#Новости#Ребенок#Минздрав#Прокуратура Омской области#Суд#Омск сегодня#Общество
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