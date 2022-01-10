Реальность уже не та. В Омске откроют виртуальный концертный зал за 2.5 млн

Виртуальный концертный зал обустроят в Дворце культуры Кировского округа в 2022 году. На работы в рамках в рамках федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура» выделяют 2.5 млн рублей, эти деньги пойдут на закупку новейшего оборудования.
После проведения работ омичи смогут послушать знаменитые композиции и концерты мировых звезд, а также виртуально побывать на спектаклях и мюзиклах. Вместе со стереоаппаратурой Дом культуры оборудуют большим краном и проекторами для высокого качества изображения.
Это будет первый виртуальный концертный зал в Омской области, отметили в мэрии города.