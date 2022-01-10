Реальность уже не та. В Омске откроют виртуальный концертный зал за 2.5 млн

После проведения работ омичи смогут послушать знаменитые композиции и концерты мировых звезд, а также виртуально побывать на спектаклях и мюзиклах. Вместе со стереоаппаратурой Дом культуры оборудуют большим краном и проекторами для высокого качества изображения.