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Реальность уже не та. В Омске откроют виртуальный концертный зал за 2.5 млн

10 января 05:54
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Омске откроют первый в регионе виртуальный концертный зал. Как рассказали в пресс-службе мэрии города, он обойдется в 2.5 млн рублей.

Виртуальный концертный зал обустроят в Дворце культуры Кировского округа в 2022 году. На работы в рамках в рамках федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура» выделяют 2.5 млн рублей, эти деньги пойдут на закупку новейшего оборудования.

После проведения работ омичи смогут послушать знаменитые композиции и концерты мировых звезд, а также виртуально побывать на спектаклях и мюзиклах. Вместе со стереоаппаратурой Дом культуры оборудуют большим краном и проекторами для высокого качества изображения.

Это будет первый виртуальный концертный зал в Омской области, отметили в мэрии города.

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