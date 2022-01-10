Морозно, но спокойно. Стало известно, как в Омске будет меняться погода в январе

Морозы чуть усилятся в четверг, 13 января: в регионе равномерно похолодает до -22 градусов, при этом морозная температура будет держаться на протяжении суток. А уже в пятницу, 14 января, наступит нетипичная для региона ситуация: на юге области будет почти вдвое холоднее, чем на севере.