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Морозно, но спокойно. Стало известно, как в Омске будет меняться погода в январе

10 января 06:40
Фото: Медиахолдинг1Mi
В ближайшие дни в Омской области будет морозно, но никаких капризов погоды не ожидается. По крайней мере, такой прогноз дает портал Ventusky.com.

Завтра, 11 января, в Омской области ожидается достаточно стабильная погода. Температура в течение дня будет колебаться от -15 до -10 градусов в зависимости от района, осадков не ожидается, а скорость ветра составит около 3 м/с.

На следующий день погода слегка изменится. В среду, 12 января, на севере региона похолодает до -20, а к вечеру морозы усилятся и опустятся на южную часть региона. Осадков по-прежнему не ожидается, за исключением небольшой полосы на севере Омской области. Ветер вовсе затихнет до 2-5 м/с.

Морозы чуть усилятся в четверг, 13 января: в регионе равномерно похолодает до -22 градусов, при этом морозная температура будет держаться на протяжении суток. А уже в пятницу, 14 января, наступит нетипичная для региона ситуация: на юге области будет почти вдвое холоднее, чем на севере.

Уже на выходных, 15 и 16 января, в регионе начнется новая оттепель. Синоптики передают до -3 градусов, в том числе и ночью. В ночь на воскресенье на регион обрушится мощный снегопад, должно выпасть не менее 2 мм осадков.

Фото: www.ventusky.com

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