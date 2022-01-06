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Posted 5 января 2022,, 23:04

Published 5 января 2022,, 23:04

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Казахстане ввели режим ЧП и ждут российских миротворцев

5 января 2022, 23:04
На всей территории Республика Казахстан был объявлен режим «чрезвычайной ситуации», а ОДКБ приняло решение направить в страну миротворческий контингент.

Президент Казахстана Касым-Жомат Токаев ввел по всей стране режим: «Чрезвычайная ситуация». Он будет действовать две недели. Причиной для такого решения стали акции протестов из-за повышения цены на газ, которые начались 2 января, а уже 4 января переросли в массовые беспорядки. Подробнее об этом Город55 сообщал здесь.

В четверг ночью, 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ решил направить в Казахстан коллективные миротворческие силы. Об этой в «Фейсбук» сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, который в 2022 году является председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ.

«В связи с обращением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране», — заявил Пашинян.

Позже информацию об отправке миротворцев официально подтвердили и в Кремле. В числе миротворческого контингента в Казахстан отправятся и российские военные.

Добавим, что в результате массовых беспорядков в Казахстане погибло не менее 8 сотрудников силовых структур.

#Политика#Общество#Криминал#ЧП#Казахстан#Новости
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