В Казахстане ввели режим ЧП и ждут российских миротворцев

Posted 5 января 2022,, 23:04
Published 5 января 2022,, 23:04
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Президент Казахстана Касым-Жомат Токаев ввел по всей стране режим: «Чрезвычайная ситуация». Он будет действовать две недели. Причиной для такого решения стали акции протестов из-за повышения цены на газ, которые начались 2 января, а уже 4 января переросли в массовые беспорядки. Подробнее об этом Город55 сообщал здесь.
В четверг ночью, 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ решил направить в Казахстан коллективные миротворческие силы. Об этой в «Фейсбук» сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, который в 2022 году является председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ.
«В связи с обращением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране», — заявил Пашинян.
Позже информацию об отправке миротворцев официально подтвердили и в Кремле. В числе миротворческого контингента в Казахстан отправятся и российские военные.
Добавим, что в результате массовых беспорядков в Казахстане погибло не менее 8 сотрудников силовых структур.