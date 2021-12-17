Банкротство застройщика жилья на Левобережье продлили на четыре месяца

Posted 17 декабря 2021, 04:36
Published 17 декабря 2021, 04:36
Modified 23 февраля 2022, 16:22
Updated 23 февраля 2022, 16:22
Судья Лариса Распутина рассмотрела отчёт конкурсного управляющего Виталия Литвина и продлила процедуру конкурсного производства на четыре месяца. К 19 апреля 2022 года Литвину предстоит предоставить очередные документы о ходе реализации имущества должника и иных действиях.
«…Учитывая, что, конкурсным управляющим должника не проведены все мероприятия, необходимые для завершения конкурсного производства (не все поданные заявления рассмотрены судом, конкурсная масса не сформирована, расчеты с кредиторами не произведены», — так поясняется в материалах дела причина продления банкротства.
«Краспромком» занимался привлечением средств дольщиков на строительство домов в Кировском округе Бенефициарами данной структуры ранее выступали предприниматели Дмитрий Передельский и Алексей Суслов. Также им принадлежало ООО «ИСК ДомСтройОмск», оба предприятия закончили одинаково. Сдача жилья была назначена на 2016 год, но к этому времени собранные с покупателей средства пропали в неизвестном направлении. Дома по ул. Кирова и Перелёта так и не закончены, а дольщики безуспешно пытаются вернуть хоть что-то из вложенных средств.
Никакой деятельности ООО «КПК» сейчас не ведёт, однако некоторыми активами всё же обладает. В распоряжении «Города55» оказался акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами, составленный Литвиным. Как оказалось, у «КПК» имеется внушительная «дебиторка» на более чем 48 млн рублей. Должниками выступают ООО «Береста-Столица», ООО «Лифт» и ООО «Новая Русь А. Г. Плюс». Кроме того, по результатам официальной оценки, представленной в суде, два дома на ул. Перелета и право аренды на земельные участки под ними оценили в общей сложности в 411 млн рублей. Никакого другого имущества, согласно документам конкурсного управляющего, у компании не имеется.
Как уже писал «Город55», уголовное дело по факту хищения средств дольщиков невероятными усилиями удалось перезапустить спустя четыре года после возбуждения. И есть надежда, что оно будет доведено до конца. Не в последнюю очередь благодаря председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Глава силового ведомства возмутился тем, что его подчиненные не занимаются проблемой дольщиков, и распорядился бросить силы на это направление.
Предварительно ущерб оценивается в 98 млн рублей, однако в реальности сумма может многократно вырасти. Об этом свидетельствуют материалы все того же банкротного дела, где сообщается: «Совокупный размер требований участников строительства, составляет 614 699 698 рублей».
И если с уголовным делом работа ведется, то в рамках арбитражного процесса все не так радужно. Есть опасения — искать правды обманутым покупателям квартир придется не один месяц, а может и годами. Сейчас по делу о несостоятельности «КПК» рассматривается заявление ряда дольщиков о привлечении к субсидиарной ответственности Суслова и Передельского, как лиц, ранее контролировавших должника. Логика простая — раз их действия довели компанию до банкротства, то и расплачиваться перед кредиторами предприниматели должны собственными деньгами и имуществом. Тем более, как свидетельствуют многочисленные публикации в СМИ, партнёры по бизнесу не бедствовали. Суслов и Передельский имели массу недвижимости в Омске и Сочи, которая странным образом после краха долевой аферы была переписана на их друзей и компаньонов.
Но, судя по темпу судебных заседаний, окончательное решение будет вынесено совсем нескоро. Омский арбитраж откровенно не торопится в рассмотрении дела. Корреспондент нашего издания побывал на нескольких последних заседаниях, которые заняли считанные минуты. Пока что стороны обмениваются различными документами и ходатайствами, а очередное слушание назначено на 15 января 2022 года.
Добавим, что 29 ноября 2021 года Фонду защиты дольщиков Омской области официально по решению суда передали права застройщика по двум домам «КПК» на Перелёта.
Таким образом, государственная структура будет завершать объект либо выплатит компенсации покупателям жилья. Причем, когда решался вопрос о привлечении Фонда для спасения дольщиков, неизвестные лица начали массово рассылать в мессенджерах грозные предупреждения, похожие на те, что получают жертвы шантажа. Мол, если будете подавать заявления о «субсидиарке» и в полицию, то сделаете только хуже, никто ваши дома достраивать не будет. Оказалось — пустая болтовня, но все же на некоторых дольщиков это подействовало, все же они обычные люди, а не супергерои из блокбастеров. Так, на одном из последних заседаний суда стало известно, что около десятка дольщиков отказались от заявлений по «субсидиарке». Подавалась и жалоба на конкурсного управляющего, но странным образом уже через неделю заявительница отозвала свои претензии.
«Город55» продолжает следить за историей с дольщиками «ДомстройОмска» и «КПК». Ведь только широкая огласка и публичность зачастую позволяет добиться справедливости там, где исчерпаны все остальные способы защиты от произвола.