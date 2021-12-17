Банкротство застройщика жилья на Левобережье продлили на четыре месяца

И если с уголовным делом работа ведется, то в рамках арбитражного процесса все не так радужно. Есть опасения — искать правды обманутым покупателям квартир придется не один месяц, а может и годами. Сейчас по делу о несостоятельности «КПК» рассматривается заявление ряда дольщиков о привлечении к субсидиарной ответственности Суслова и Передельского, как лиц, ранее контролировавших должника. Логика простая — раз их действия довели компанию до банкротства, то и расплачиваться перед кредиторами предприниматели должны собственными деньгами и имуществом. Тем более, как свидетельствуют многочисленные публикации в СМИ, партнёры по бизнесу не бедствовали. Суслов и Передельский имели массу недвижимости в Омске и Сочи, которая странным образом после краха долевой аферы была переписана на их друзей и компаньонов.